Mario Delgado: casi 1.4 millones de cédulas profesionales expedidas

Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado resaltó que en lo que va de la presente administración se han otorgado casi 1.4 millones de cédulas profesionales

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que de octubre de 2024 a agosto pasado la Dirección General de Profesiones (DGP) emitió casi 1.4 millones de cédulas profesionales.

Dicha cifra de cédulas entregadas -6 de cada 10 fueron tramitadas por personas de 21 a 30 años-, dijo, refleja el crecimiento sostenido de la incorporación de profesionistas a la vida nacional y el avance de una política educativa que, bajo el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, coloca a la educación como un derecho y no como un privilegio.

La edad no es impedimento, a los 93 años se tituló

Enfatizó que la edad no es impedimento para titularse. Más de 145 mil cédulas profesionales fueron tramitadas por personas de 24 años, la edad más frecuente, “10 de cada 100 cédulas se tramitaron a esa edad y 6 de cada 10 correspondieron a personas de entre 21 y 30 años”.

Subrayó el caso de una mujer de 93 años titulada en Administración por la Universidad CEUMA y un joven de 15 años titulado como Químico Farmacéutico Biólogo por la Universidad de Guadalajara. Ambos obtuvieron su cédula profesional para acreditar formalmente sus conocimientos, habilidades y competencias.

El secretario Delgado Carrillo enfatizó que educación, programación y mecatrónica registran un crecimiento sostenido, reflejo de las nuevas necesidades profesionales del país y del impulso a la innovación.

El funcionario federal enfatizó que las nuevas generaciones muestran un interés creciente por las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), “fundamentales para enfrentar los retos del país y acompañar la transformación digital”.

Al respecto, indicó que en la presente administración, la carrera de Mecatrónica alcanzó 26,409 registros, con un incremento de 21.3% respecto al periodo 2023-2024 y casi el triple de los registrados en 2020-2021; Ingeniería en Sistemas Computacionales llegó a 13,358 cédulas, mientras que Desarrollo de Software Multiplataforma registró 3,575.

Las carreras de Educación y Pedagogía sumaron 84,120 cédulas, con 47,714 y 36,406 registros, respectivamente; ambas muestran un crecimiento importante frente a 2020-2021.

El crecimiento de estas carreras, señaló, coincide con el impulso nacional a la educación y con las acciones emprendidas para fortalecer la innovación y la transformación digital, en el marco del Plan México, al tiempo que resaltó que contar con más profesionistas en áreas estratégicas permitirá al país avanzar hacia un desarrollo con mayor bienestar, conocimiento y oportunidades.

Recordó que la SEP continuará trabajando para ampliar las oportunidades educativas y fortalecer los mecanismos que permiten a las y los profesionistas acreditar su formación, ya que “la educación es un derecho y no un privilegio”.