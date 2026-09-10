Morena puede sufrir derrotas en 2027 si se equivoca de candidatos, advierte presidente del Senado

El presidente del Senado, Higinio Martínez abordó el arranque del proceso electoral del 2027

El presidente del Senado, Higinio Martínez, reconoció que Morena no tiene asegurados los resultados de la próxima elección y advirtió que una mala selección de candidaturas podría llevar al partido a sufrir derrotas, por lo que llamó a todas las fuerzas políticas, sobre todo a su partido, a postular a mujeres y hombres “sin ninguna mancha”.

“ Morena puede ganar, pero también si se equivoca en una candidatura, puede sufrir una derrota, por eso debemos tener a las mejores mujeres y hombres candidatos y todas y todos espero actúen las autoridades más allá electorales que actúen para que todas y todos los candidatos no tengan ninguna mancha, algo por lo que después no se les reclame”, aseveró

Cuestionado sobre las condiciones en las que se desarrollará el próximo proceso electoral., el mexiquense se dijo optimista de Morena ratificará sus resultados electorales, pero pidió “ponerse las pilas” pues recordó que ninguna elección está ganada de antemano y que será la ciudadanía, y no los partidos, la que determine quiénes ocuparán los cargos que estarán en disputa.

“Pónganse las pilas, elijan a las mejores candidatas y candidatos, cumplan los que están gobernando hoy para que la gente pueda seguir creyendo en un partido y van a tener los mejores resultados. Morena puede ganar, pero también Morena puede, si se equivoca en una candidatura, puede sufrir una derrota”, recalcó

El presidente de la Cámara alta también rechazó los señalamientos de la oposición respecto a una eventual falta de condiciones para una competencia electoral equitativa.

Consideró que las críticas forman parte del comportamiento habitual de los partidos que se encuentran en la oposición y sostuvo que las instituciones electorales tienen la responsabilidad de garantizar que el proceso se desarrolle conforme a la ley.

“Los que van a decidir quiénes son los próximos diputados federales, alcaldes, diputados locales o gobernadoras, mujeres, hombres, los van a decidir los ciudadanos de este país”, enfatizó.

En ese sentido, Martínez lanzó un reto directo a la oposición: dejar de anticipar acusaciones y concentrarse en construir candidaturas competitivas capaces de disputar el voto a Morena.

“Que busque sus mejores candidatos, que los mande a competir contra nosotros y que nos ganen el terreno allá con la gente, con el ciudadano. Ahí es donde son las elecciones”, señaló.

Entrevistado en el Senado, Martínez sostuvo que los partidos deben concentrarse en presentar “las mejores candidatas y candidatos”, con perfiles que no tengan cuestionamientos y que sean capaces de obtener el respeto y respaldo de la población.

Aseguró que serán los aspirantes que logren generar confianza entre los electores quienes tendrán mayores posibilidades de triunfo, por encima de las acusaciones o confrontaciones entre las distintas fuerzas políticas.

El senador también aseguró que el proceso legislativo no será relegado por la actividad electoral.

Explicó que el Senado cuenta con un calendario de sesiones y trabajo de comisiones que deberá cumplirse, por lo que quienes permanezcan en sus cargos tendrán la responsabilidad de mantener la actividad parlamentaria.

Quienes decidan contender por algún cargo, agregó, deberán separarse de sus responsabilidades correspondientes para concentrarse en la competencia electoral, mientras que quienes permanezcan en el Senado deberán cumplir con sus obligaciones legislativas.

Martínez reconoció que él mismo participará políticamente en el Estado de México durante los tiempos que tenga disponibles, pero sostuvo que el trabajo legislativo debe mantenerse como una prioridad durante el periodo de sesiones.

Respecto a la frontera entre la actividad legislativa y la propaganda electoral, el presidente del Senado señaló que cada legislador tiene libertad para expresarse en tribuna, aunque apeló a que esa libertad se ejerza con responsabilidad.