José Luis "El Piturris" Hernández Asesinan a “El Piturris”, creador de contenido en Ciudad Obregón, Sonora (Foto via: @el_piturris en Instagram) (Soy el piturris (@el_piturris))

La Fiscalía de Sonora informó que el creador de contenido sonorense fue asesinado esta tarde 10 de septiembre de 2026, fuera de su lugar de trabajo ubicada en la colonia Reforma en el estado de Sonora.

Los hechos ocurrieron entre las 10:55 y las 11:00 horas del día en su taquería familiar “Los Güichos” en el cruce de calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Testigos señalan que el presunto agresor es un hombre de aproximadamente 25 años de edad, llevaba un pantalón de mezclilla y una playera blanca con estampado negro en la la parte trasera.

Antes de cometer el delito, el presunto agresor se mantuvo en el local un par de minutos y pidió dos tacos de cabeza.

Posteriormente se acercó al lugar donde atendía José Luis y lanzó dos disparos en su tórax. “El Piturris” cayó de manera inmediata al suelo.

El sujeto escapó en motocicleta acompañado de un cómplice. En el lugar se recolectaron 40 casquillos de calibre .40, los cuales serán analizados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora aún se encuentra trabajando en el área de los hechos, esperando los resultados de la necropsia y de los elementos balísticos que les permitan conocer las circunstancias del hecho y determinar asunto relacionados, informó la fiscalía a través de un avance informativo.

¿Quién es “El Piturris”?

José Luis Esparza de 37 años conocido como “El Piturris” en redes sociales, era un creador de contenido dedicado principalmente a la comedia, siendo Tik Tok su red social más popular superando los 40 mil seguidores con más de 140 mil me gusta en sus videos.

Además, formaba parte del podcast ‘Desde la O’ donde compartía sus anécdotas, aventuras y chistes desde Ciudad Obregón junto a “El Huicho”, otro creador de contenido. El canal YouTube supera los dos millones de visualizaciones en sus 231 videos publicados.