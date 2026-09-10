Crece interés por carreras STEM; se expiden casi 1.4 millones de cédulas profesionales

Carreras STEM en México

El interés por las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) mantiene una tendencia al alza entre las nuevas generaciones, de acuerdo con los registros de cédulas profesionales emitidas durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum.

El secretario de Educación Pública, informó que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 la Dirección General de Profesiones (DGP) expidió casi 1.4 millones de cédulas profesionales, lo que refleja la incorporación de profesionistas a la vida nacional y el avance de la formación en distintas áreas.

Más profesionistas en tecnología

Entre las carreras con mayor crecimiento se encuentra Mecatrónica, que durante este periodo alcanzó 26 mil 409 registros, un aumento de 21.3 por ciento respecto a 2023-2024 y casi el triple de los registrados en 2020-2021.

Ingeniería en Sistemas Computacionales sumó 13 mil 358 cédulas, mientras que Desarrollo de Software Multiplataforma registró 3 mil 575. Para Delgado Carrillo, estos datos muestran el interés creciente por perfiles relacionados con la innovación y la transformación digital.

El titular de la SEP señaló que este crecimiento coincide con el impulso a la innovación y la transformación digital en el marco del Plan México, al considerar que contar con más profesionistas en áreas estratégicas permitirá avanzar hacia un desarrollo con mayor bienestar, conocimiento y oportunidades.

Las profesiones vinculadas con la educación mantienen una presencia importante. En conjunto, las carreras de Educación y Pedagogía registraron 84 mil 120 cédulas, con 47 mil 714 y 36 mil 406 registros, respectivamente, ambas con un crecimiento importante frente a 2020-2021.

El secretario destacó que esta formación responde también a la necesidad de contar con más maestras y maestros para fortalecer las comunidades escolares y el Sistema Educativo Nacional. Añadió que impulsar a los profesionales de la educación representa una apuesta por el desarrollo sostenible del proyecto educativo y por garantizar el derecho a una educación de excelencia.

La edad no es una barrera

Los registros de la DGP también muestran que la acreditación profesional no se concentra únicamente en personas jóvenes. Más de 145 mil personas tramitaron su cédula a los 24 años, la edad más frecuente, mientras que seis de cada 10 documentos correspondieron a personas de entre 21 y 30 años.

Delgado destacó los casos de una mujer de 93 años, titulada en Administración por la Universidad CEUMA, y de un joven de 15 años, titulado como Químico Farmacéutico Biólogo por la Universidad de Guadalajara. Ambos obtuvieron su cédula para acreditar formalmente sus conocimientos, habilidades y competencias.

El titular de la SEP sostuvo que estas historias reflejan una política educativa basada en la equidad, la inclusión y la ampliación de oportunidades, y reiteró que la dependencia continuará fortaleciendo los mecanismos para que las y los profesionistas puedan acreditar su formación.