Sheinbaum lleva su Segundo Informe a Tamaulipas, destaca avances y nuevas obras para el estado

Sheinbaum en Tamaulipas junto al gobernador Américo Villarreal

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tamaulipas, por motivo de su Segundo Informe de Gobierno, defendió el modelo que encabeza y sostuvo que, a diferencia de administraciones anteriores, la llamada Cuarta Transformación busca gobernar cerca de la población y destinar los recursos públicos a programas de bienestar y obra pública.

“Los gobernantes debemos rendir cuentas y estar trabajando siempre cerca del pueblo”, afirmó ante habitantes de la entidad.

La mandataria señaló que una de las principales diferencias con gobiernos anteriores es que ahora se busca que el gobierno sea “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Como parte de esta visión, destacó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, lo que atribuyó principalmente al incremento salarial y a los programas de bienestar.

Salarios y bienestar

Sheinbaum recordó que en 2018 el salario era de alrededor de 2 mil 800 pesos mensuales, mientras que en 2026 supera los 9 mil 500 pesos. Señaló que el aumento permite distribuir la riqueza entre las y los trabajadores y que los programas sociales representan recursos provenientes de los impuestos que regresan a la población como derechos.

Defendió especialmente la pensión para adultos mayores y rechazó las críticas hacia quienes reciben estos apoyos. En Tamaulipas, 418 mil 112 personas de 65 años y más reciben la pensión, mientras que 46 mil 626 personas reciben apoyo para discapacidad. También hay 20 mil 783 jóvenes incorporados a Jóvenes Construyendo el Futuro y 103 mil 332 estudiantes de preparatoria pública con la Beca Benito Juárez.

A estos programas se suman apoyos para productores y familias: 25 mil 644 pequeños productores reciben Producción para el Bienestar, 23 mil 528 cuentan con fertilizantes gratuitos y 3 mil 545 participan en Sembrando Vida. Además, 132 mil 622 familias tienen acceso a leche a bajo costo mediante Leche para el Bienestar.

La presidenta destacó también la Pensión Mujeres Bienestar, que en Tamaulipas beneficia a 137 mil 690 mujeres de entre 60 y 64 años. Explicó que el programa busca reconocer principalmente el trabajo de cuidados que realizan las mujeres dentro de las familias.

Infraestructura

En materia de infraestructura, Sheinbaum anunció que continuará la ampliación de la red ferroviaria hacia Nuevo Laredo y adelantó proyectos para un nuevo puente internacional y la ampliación de otro en esa ciudad. También informó que en octubre se licitará la ampliación del corredor del Golfo de México, de Tampico a Ciudad Victoria y posteriormente hacia Reynosa.

A esto se suma la ampliación de la carretera de Ciudad Valles a Tampico, la repavimentación de carreteras y los trabajos para ampliar los puertos de Matamoros y Altamira. En este último se contempla además un polo de bienestar para impulsar inversiones y empleo.

La presidenta informó que también se tecnificarán distritos de riego y se construirá un nuevo acueducto para llevar agua a Ciudad Victoria. En vivienda, señaló que se proyectan 83 mil 183 Viviendas del Bienestar para familias con ingresos menores a dos salarios mínimos.

Más atención médica

Uno de los anuncios centrales fue la creación de 430 consultorios de atención primaria a la salud en Tamaulipas, que deberán estar listos entre octubre y diciembre. Estos espacios funcionarán antes de los centros de salud para atender padecimientos que no requieran una atención especializada.

Los consultorios contarán con equipamiento y una farmacia con 60 medicamentos básicos gratuitos. También se prevé una convocatoria para médicos jubilados y enfermeras que puedan incorporarse a este esquema con un apoyo adicional.

Respaldo del gobierno estatal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado y reconoció los avances registrados durante los primeros dos años de su administración. Señaló que la coordinación entre los gobiernos estatal y federal ha permitido mantener proyectos y acciones en beneficio de la población.

Villarreal resaltó la importancia de los programas de bienestar y de las inversiones que se realizan en Tamaulipas, además de los proyectos de infraestructura, salud y desarrollo que fueron anunciados durante la visita presidencial.

El mandatario estatal refrendó su respaldo a Sheinbaum y afirmó que Tamaulipas continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México para dar continuidad a las obras y programas que buscan atender las necesidades de las familias del estado.