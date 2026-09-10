Soriana aclara Soriana aclara la situación sobre cierre de tiendas y despido de empleados en México

Luego de que salieran a la luz algunos rumores sobre supuestos despidos en Soriana, la compañía compartió un comunicado con La Crónica de Hoy en donde aclaran la situación y aseguran que durante 2026 no ha implementado ningún plan para reducir su plantilla laboral.

La empresa explicó que los movimientos en el número de colaboradores forman parte de la operación habitual de sus tiendas y están relacionados, entre otros factores, con las temporadas de mayor demanda.

Soriana niega un recorte de personal en 2026

De acuerdo con la información proporcionada por Organización Soriana, las versiones que hablan de un programa de despidos son falsas.

La compañía señaló que las variaciones en su plantilla responden a la propia dinámica del negocio. En determinados momentos del año, cuando aumenta la actividad comercial, se incorporan trabajadores por tiempo determinado para reforzar la atención en las sucursales.

Este esquema puede presentarse durante campañas y temporadas como Hot Sale, Julio Regalado, Buen Fin y Navidad, cuando las compras suelen aumentar y las tiendas necesitan más personal para mantener su operación.

¿Por qué cambia el número de trabajadores?

La explicación de Soriana apunta a un factor principalmente estacional. Es decir, la cantidad de colaboradores puede subir o bajar dependiendo de las necesidades de cada periodo, sin que esto implique necesariamente un recorte de personal.

La compañía sostiene que estos movimientos no corresponden a un proceso específico de reducción de su plantilla.

Soriana niega un recorte de personal en 2026

La empresa anuncia remodelaciones y nuevas aperturas

Además de negar los rumores sobre despidos, Soriana destacó que mantiene activos distintos proyectos de crecimiento durante este año.

Entre ellos se encuentra la remodelación y actualización de 23 tiendas de autoservicio, así como la apertura y reapertura de dos sucursales en Nuevo León y Veracruz.

Según la empresa, estos proyectos representan la generación de más de mil empleos directos e indirectos.

A esto se suman tres nuevas aperturas de Sodimac, dentro de una estrategia que también contempla ampliar los servicios y fortalecer la oferta comercial de la compañía.

Soriana mantiene sus planes de expansión en México

La cadena también aseguró que su estrategia de crecimiento continúa firme y que cuenta con una reserva de más de 50 terrenos destinados a futuros proyectos de expansión.

El objetivo es llevar sus establecimientos a más municipios del país y ampliar su presencia mediante tiendas físicas y a través de sus canales en línea.

Así, mientras circulan versiones sobre una reducción de personal, la empresa afirma que su apuesta para 2026 está enfocada en mantener la operación, invertir en sus unidades y avanzar con nuevos proyectos.