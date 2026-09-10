Coparmex alerta que deuda y pensiones presionan al Paquete Económico 2027 y advierte riesgo de recortes

El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez advierte riesgos en el Paquete Económico del 2027 (Graciela López Herrera)

El sector empresarial del país advirtió que el Paquete Económico 2027 mantiene una ruta fiscal que ofrece poco margen de maniobra para impulsar el crecimiento, un saldo total de la deuda pública que asciende al 55% del PIB y una fuerte presión sobre las finanzas por las pensiones, que suman 2.48 billones de pesos, lo que condiciona las metas fiscales del Gobierno federal a una mayor y eficaz recaudación. De lo contrario, no se descartan recortes al Presupuesto el próximo año.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) recalcó que el cumplimiento de las metas fiscales planteadas en el Paquete Económico 2027, entregado por el Ejecutivo el 8 de septiembre, depende de un mayor crecimiento, menores presiones inflacionarias y financieras, así como de una recaudación tributaria que aumentaría 5.9% real hasta alcanzar un máximo histórico de 15.9% del PIB.

“Si estos supuestos no se cumplen, el Gobierno enfrentará menores ingresos, un mayor costo financiero o recortes durante el ejercicio”, advirtió.

Agregó que este escenario podría elevar el déficit y la deuda, o reducir aún más el margen para destinar recursos a seguridad, salud, educación e infraestructura.

Coparmex advierte bajo ánimo para invertir en México

El organismo patronal, encabezado por Juan José Sierra, consideró positivo que el Gobierno mexicano haya replanteado el rango de crecimiento económico para 2027 de entre 1.5% y 2.5%, frente al rango de 1.9% a 2.9% previsto en los Precriterios, al considerar que es “más cercano al 1.8% que estima el mercado”.

Sin embargo, aseveró que las condiciones económicas actuales y el bajo ánimo para invertir continúan limitando las posibilidades de crecimiento del país.

“Será crucial revertir este panorama para alcanzar los supuestos planteados y, con ello, los ingresos tributarios necesarios para cumplir con los niveles de déficit”, estableció.

Por ello, consideró que el escenario macroeconómico refleja un ajuste en las expectativas de crecimiento planteadas por el Ejecutivo.

Deuda, pensiones y costo financiero reducen el margen fiscal

La Coparmex realizó un primer análisis del Paquete Económico 2027, en el que advirtió que el costo financiero de la deuda alcanza 1.57 billones de pesos, con un incremento real de 11.8%. A ello se suman 2.48 billones de pesosdestinados a pensiones, equivalentes a dos de cada diez pesos del presupuesto y al 6.2% del PIB.

Asimismo, señaló que el saldo total de la deuda pública alcanza 55% del PIB, el porcentaje más alto registrado, lo que deja un escaso margen de maniobra para impulsar el crecimiento económico el próximo año.

“Observamos que el espacio fiscal se reduce conforme aumentan los compromisos ineludibles del presupuesto”, establece el organismo.

Finalmente, recalcó que, aunque el déficit fiscal baja de 4.1% a 3.9% del PIB, todavía supera el 2.9% del PIB destinado a inversión pública.

“En los hechos, estamos usando deuda para financiar gasto corriente y no inversión productiva”, concluyó.