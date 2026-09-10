El 74% de los mexicanos se sienten inseguros... y en esto es donde más les roban dinero: INEGI

Se siente inseguro el 74% de los mexicanos: INEGI

En lo que exhibe una ligera mejoría con respecto al tabulado del ejercicio anterior, en el que la percepción de inseguridad fue de 75.6%, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 indica que 74% de la población de 18 años y más percibe inseguridad en México.

En este contexto, figura como la entidad del país con el mayor nivel de percepción de inseguridad el Estado de México, con 90%. Le siguen Morelos, con 88.7%, y Tabasco, con 87.6%.

En contraste, la lista de estados con menor percepción de inseguridad la encabeza Coahuila, con 27.8%; seguido de Yucatán, con 35.5%, y Aguascalientes, con 41%.

Respecto al tipo de conducta delictiva o antisocial mayormente atestiguada por la población de 18 años y más, según los datos de este ejercicio para 2025, destaca el consumo de alcohol en la calle (62%), seguido del consumo de drogas (50.7%), los robos o asaltos frecuentes (38.5%), la venta de drogas (35.6%) y los disparos frecuentes (29.5%), todo en los alrededores de la vivienda.

Prevalencia delictiva y victimización

En la comparación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entre 2024 y 2025, la prevalencia delictiva aumentó de forma significativa en la Ciudad de México, al pasar de 30 mil 804 víctimas de delito por cada 100 mil habitantes a 34 mil 930. No obstante, el Estado de México rebasó a la capital como la entidad que lidera la percepción de inseguridad.

En el tabulado general, la prevalencia delictiva disminuyó en 10 estados, aumentó en cinco y no mostró cambios relevantes en 17.

De acuerdo con la ENVIPE, en 2025 un total de 11.7 millones de hogares (28.5% del total del país) fueron víctimas de algún delito, al registrar al menos un integrante afectado por un ilícito. En consonancia, el INEGI estima que 23 millones de mexicanos fueron víctimas de algún delito, lo que equivale a 34 mil 442 víctimas por cada 100 mil habitantes, de las cuales 93.4% no denunció o no derivó en la apertura de una carpeta de investigación.

Fraude y extorsión, los delitos más frecuentes

En 2025 se estimaron 33.8 millones de delitos en todo el territorio nacional, lo que representa una tasa de 1.5 delitos por víctima, frente a 1.4 registrado en 2024.

Estadísticamente, el fraude —ya sea bancario o al consumidor— y la extorsión fueron los delitos más frecuentes. El primero registró una tasa de 8 mil 290 por cada 100 mil habitantes, mientras que el segundo alcanzó 6 mil 831 sobre la misma base demográfica.

Ambos delitos superaron a todos los tipos de robo y al secuestro, reflejando una disminución en la incidencia de delitos violentos, sin considerar el homicidio.

Costo económico del delito en México

Las víctimas de fraude reportaron las mayores pérdidas monetarias anuales entre los delitos de mayor incidencia, con un promedio de 7 mil 551 pesos, solo por debajo de las pérdidas ocasionadas por el robo total de vehículo, cuyo monto promedio ascendió a 32 mil pesos.

En términos generales, el delito tuvo un costo total de 267.3 mil millones de pesos durante 2025, equivalente al 1.06% del Producto Interno Bruto (PIB).

En promedio, cada víctima perdió 6 mil 130 pesos, distribuidos en pérdidas económicas directas (62.1%), gastos en medidas preventivas (34.3%) y gastos para atender daños a la salud (3.7%).

Entre las medidas preventivas más comunes destacaron cambiar cerraduras y colocar candados, por encima de la organización vecinal.

La desconfianza y la pérdida de tiempo frenan las denuncias

El INEGI identificó que las razones más frecuentes para no denunciar un delito fueron la “pérdida de tiempo” (35.8%)y la “desconfianza en la autoridad” (13%).

También influyeron factores como los trámites largos y difíciles, la actitud hostil de la autoridad y el miedo a la extorsión.

En 2025, de los 33.8 millones de delitos ocurridos, únicamente 9% fueron denunciados, una disminución respecto al 9.6% registrado en 2024.

Según la encuesta, el Ministerio Público o las fiscalías estatales abrieron una carpeta de investigación en 73.5% de las denuncias presentadas, lo que deriva en una cifra negra de 93.4% de los delitos que no fueron denunciados o no dieron lugar a una investigación formal.

El secuestro (98.2%) y la extorsión (97.5%) registraron la mayor cifra negra.

Cambios de rutina por miedo a la inseguridad

La población de 18 años y más encuestada en la ENVIPE señaló como principales cambios de rutina no permitir que los menores de edad salgan sin compañía y evitar salir de noche debido a la percepción de inseguridad.

Asimismo, viajar por carretera a otro estado o municipio mostró un incremento como cambio de hábito respecto al ejercicio anterior, al pasar de 25.8% en 2024 a 26.5% en 2025.

En términos generales, la población mexicana consideró que la inseguridad es el problema más grave del país: 60.7% de los encuestados la ubicó por encima de la salud (36.7%) y del aumento de precios (33.8%).