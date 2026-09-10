Congreso de CDMX declara el 11 de septiembre como Día del Rocanrol Mexicano

El Congreso de la Ciudad de México declaró el 11 de septiembre como el “Día del Rocanrol Mexicano”, con el objetivo de reconocer la importancia cultural, artística y social que este género musical ha tenido en México a lo largo de varias generaciones.

La declaratoria fue aprobada durante la Sesión Ordinaria de este jueves 10 de septiembre de 2026. De acuerdo con el Congreso capitalino, la fecha busca reconocer al rock mexicano como parte de la historia y de la identidad cultural del país.

La propuesta también pretende impulsar la difusión del legado musical del rock nacional, desde sus primeras expresiones hasta las propuestas actuales. Además, busca destacar el papel que este género ha tenido en la construcción de identidades juveniles y como una forma de expresión para diferentes sectores de la sociedad.

Durante la presentación del dictamen, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez señaló que el rocanrol mexicano forma parte de la cultura y de la historia nacional, debido a que ha acompañado a jóvenes de distintas generaciones, barrios y movimientos culturales.

El legislador destacó que el rock no debe ser visto únicamente como un género musical, sino también como una forma mediante la cual distintas generaciones han expresado sus ideas, sentimientos y deseos de cambio.La Ciudad de México, agregó, tiene una relación importante con la historia del rocanrol mexicano, debido a que en la capital surgieron y se desarrollaron diferentes bandas, músicos, foros y movimientos relacionados con este género.

Lobo Rodríguez también resaltó que parte de esta cultura se ha construido fuera de los grandes recintos, principalmente en calles, barrios, espacios independientes y lugares donde los jóvenes han encontrado sitios para reunirse y desarrollar sus propuestas musicales. Con la creación de esta conmemoración se busca que cada año puedan realizarse diferentes actividades relacionadas con el rock mexicano. Entre ellas se contemplan foros, festivales, exposiciones y actividades académicas.

También se plantea utilizar el rock como una herramienta para impulsar la educación musical en las escuelas, además de fortalecer a la industria musical independiente y apoyar a nuevas generaciones de músicos, productores y promotores. La fecha del 11 de septiembre fue elegida debido a que los días 11 y 12 de septiembre de 1971 se realizó el Festival de Avándaro, en Valle de Bravo, Estado de México.

Este festival reunió a más de 250 mil personas y es considerado un momento importante dentro de la historia de la música y de la cultura juvenil en México. La diputada Elizabeth Mateos Hernández recordó este acontecimiento al explicar la razón por la que se eligió el 11 de septiembre para la nueva conmemoración. La legisladora, integrante de Morena y quien anteriormente presentó la iniciativa para establecer esta fecha, afirmó que la declaratoria representa un reconocimiento a la memoria musical del país.

Además, señaló que durante 2026 el rock en México cumple 70 años de historia, por lo que consideró que la creación de esta fecha conmemorativa tiene un significado especial. La declaratoria también recibió el respaldo de integrantes de diferentes bandas y agrupaciones musicales que estuvieron presentes en el Recinto Legislativo durante la presentación del dictamen.

Entre los músicos y agrupaciones que acompañaron el acto estuvieron Víctimas del Doctor Cerebro, Rod Levario, La Tremenda Korte e Interpuesto, quienes expresaron su apoyo a la decisión del Congreso mediante gritos y silbidos.

El Congreso capitalino busca que el rocanrol mexicano tenga una fecha dedicada a recordar su trayectoria y su influencia en distintas generaciones, además de promover nuevas actividades y espacios para quienes continúan formando parte de esta escena musical.