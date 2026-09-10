Consejeros y partidos alertan sobre riesgos que marcarán la elección de 2027 (Mario Jasso)

Durante la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE con motivo del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, se reunieron los representantes de todas las consejerías del Instituto, junto a los representantes de los políticos y a representantes de la Cámara de Diputados y Senadores.

Cada uno de los actores que nutrieron a llamada herradura, tuvieron la oportunidad de hacer una intervención de 8 minutos para expresar sus expectativas de cara a este nuevo proceso, que será uno de los más grandes que ha tenido que organizar el árbitro electoral, y que además, llega con una serie de modificaciones tras reformas que alteraron su organización.

En este sentido, algunos Consejeros expresaron su preocupación por la realización del proceso en condiciones que generan preocupación porque puedan afectar el debido funcionamiento del proceso.

El Consejero Arturo Castillo planteó que en su perspectiva, el Proceso Electoral 26-27 es motivo de “una gran preocupación (ya que) el contexto en el que comienza constituye el escenario perfecto para una elección cuestionada”.

En el desarrollo de su percepción, expresó que “la mayoría de los partidos políticos han mostrado que no están dispuestos a sujetarse a las leyes que ellos mismos diseñaron y han preferido, en cambio, transferir al árbitro la responsabilidad de su propio incumplimiento”. Se refirió a los actos de campaña anticipadas de algunos partidos y actividades de propaganda que “bordan en el límite de la calumnia, pero reprochan al INE por limitar la libertad de expresión”.

Igualmente, demostró descontento con el factor creciente de otros poderes del Estado a transferir mayores atribuciones al INE, pero otorgarle menos presupuesto, “en vista del anteproyecto de presupuesto de egresos para el siguiente año que se ha conocido recientemente, lo más probable es que se repita la historia este año”.

Como tercer punto Castillo se refirió a la tendencia según la cual “el INE parece haber claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones; En los últimos meses el árbitro ha renunciado a vigilar que los partidos políticos se sujeten a los tiempos electorales, a evitar que partidos y gobiernos se inmiscuyen en la organización y observación de las elecciones y a garantizar que sólo se cuenten los votos válidos, y no porque desconozca la norma, sino porque renunció a vigilar eficazmente su cumplimiento”.

El consejero advirtió que “estas decisiones afectarán directamente la equidad en la contienda y los resultados y la confianza en los resultados de la elección”.

Arturo Castillo planteó que estás situaciones constituyen en su juicio el escenario perfecto para una elección cuestionada, sin embargo, afirmó que todavía se está a tiempo de corregir el rumbo con un grado alto de autocrítica, responsabilidad política y compromiso con la legalidad por parte de todos los actores.

Por su parte, el Consejero Martín Faz, inició por poner en tela de juicio la propia estructura del Instituto al señalar que esta será la primera elección federal en la que todas las Direcciones Ejecutivas del Instituto estarán encabezadas por personas cuya designación ha recaído directamente en la Presidencia del Instituto, haciendo hincapié en que Claudia Arlett Espino fue la última persona designada bajo el mecanismo colegiado y presentó su renuncia el pasado miércoles y en seguida fue sustituida por Roberto Carlos Félix López, cuya designación fue realizada por la Presidenta Guadalupe Taddei.

Martín Faz mencionó que “el sistema electoral mexicano se volvió confiable porque aprendió a confiar menos en la discrecionalidad y más en los procedimientos”, al evidenciar que el INE ha flexibilizado “salvaguardas precisamente en espacios que el modelo electoral construyó durante décadas para cerrar la puerta a la intervención gubernamental, la discrecionalidad y la incertidumbre sobre la autenticidad del voto”.

PAN y PRI exigen al INE garantizar autonomía y certeza en las elecciones de 2027

En su turno de intervención, el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón Saavedra advirtió sobre cinco principales riesgos para la elección: la violencia y posible intervención del crimen organizado; el uso de recursos y programas públicos con fines electorales; una fiscalización tardía; la desinformación mediante inteligencia artificial y redes automatizadas; y las llamadas “boletas planchadas”, cuya validez cuestionó y anunció que Acción Nacional impugnará.

Asimismo, defendió la autonomía del INE frente al gobierno, partidos y mayorías políticas, aunque exigió al organismo actuar con profesionalismo, imparcialidad, transparencia y apego constitucional.

Por su parte, el representante del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que el proceso electoral 2026-2027 será determinante para el futuro de la democracia en México y demandó al órgano electoral actuar con carácter, imparcialidad, certeza y autonomía frente al poder.

El dirigente priista acusó a Morena y al gobierno de adelantarse a los tiempos electorales y señaló una presunta falta de actuación del INE ante actos anticipados de campaña. Como ejemplos mencionó actividades de aspirantes de Morena y el caso del senador Armando Ayala Robles, quien, afirmó, presumió llevar 75 días de campaña en Baja California.

Asimismo, denunció un supuesto doble rasero de la autoridad electoral, al señalar que mientras dirigentes de oposición enfrentan investigaciones y medidas cautelares, los aspirantes de Morena reciben, según su acusación, tolerancia y protección.

También criticó el criterio relacionado con las denominadas “boletas planchadas”, al considerar que las boletas sin marcas que evidencien su ingreso a una urna pueden representar un riesgo para la certeza de los comicios.

Mientras que Ariadna Montiel, representante de Morena, cuestionó a los partidos de oposición, a los que identificó con el “viejo régimen”, al señalar que perdieron legitimidad y respaldo ciudadano. Afirmó que Morena inicia el proceso con una amplia ventaja en las encuestas y advirtió que sus adversarios recurrirán a la “guerra sucia”, calumnias y acusaciones para intentar revertir esa situación.

Asimismo, expresó su confianza en el INE para conducir el proceso con legalidad y proteger la voluntad popular, aunque recordó que la democracia es construida por el pueblo. Aseguró que Morena cumplirá las reglas electorales y buscará que sus candidaturas estén integradas por personas honorables.

Finalmente, señaló que en la elección también estará en juego la soberanía nacional, respaldó la iniciativa de la Presidenta para que quienes encabecen candidaturas tengan una definición clara con la patria y llamó a continuar la construcción del “segundo piso de la Cuarta Transformación”, bajo la premisa: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.