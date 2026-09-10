Hablamos con trabajadores del Monte de Piedad en huelga: denuncian amenazas, secuestros exprés e intentos de silenciarlos

Huelga Monte de Piedad A casi un año de que iniciara el conflicto laboral, trabajadores denunciaron amenazas e intentos de secuestro en su contra. (Cuartoscuro)

Entre las casas de campaña, lonas y banderas rojinegras que permanecen colocadas en la histórica sucursal del Nacional Monte de Piedad, un edificio que data de la época colonial de la Nueva España, además del desgaste por el prolongado conflicto laboral, hay otro sentimiento que, aseguran los trabajadores, se ha extendido entre quienes participan en la huelga: el miedo.

Varios empleados en huelga, que pidieron reservar su anonimato por razones de seguridad, afirmaron a LA CRÓNICA DE HOY que algunos de sus compañeros han optado por guardar silencio por temor a sufrir represalias.

De acuerdo con los testimonios recabados por este medio, varios trabajadores han decidido no conceder entrevistas ni expresar públicamente su postura debido a que, aseguran, algunos compañeros ya han sido víctimas de intimidaciones durante el conflicto.

“Decían que podían hacerles represalias. Algunos ya habían pasado por situaciones así”, relataron los entrevistados, de acuerdo a un recorrido realizado por CRÓNICA.

Trabajadores del Monte de Piedad relatan actos de intimidación

Según los testimonios, una trabajadora comentó que personas acudieron a las inmediaciones de los puntos donde se mantiene la huelga desde octubre de 2025 para amedrentar a integrantes del movimiento.

Al ser cuestionados sobre quiénes estarían detrás de estos hechos, los trabajadores señalaron que no podían afirmarlo con certeza; sin embargo, dijeron sospechar que podrían estar relacionados con el patronato o con personas vinculadas a la administración de la institución.

Actualmente, el presidente del Patronato del Nacional Monte de Piedad es Carlos Antonio Zozaya Gorostiza, quien encabeza el órgano de gobierno de la institución.

El Patronato está integrado por siete miembros y es el responsable de definir las políticas generales, supervisar la administración y garantizar el cumplimiento de la misión asistencial del Monte de Piedad.

En tanto, José Antonio Murillo Garza es el director general del Nacional Monte de Piedad desde el 1 de junio de 2026, responsable de la operación diaria de la institución y nombrado por el Patronato.

Denuncian presuntos secuestros exprés

Además de las amenazas, algunos empleados aseguraron que compañeros les informaron sobre presuntos secuestros exprés ocurridos durante el conflicto laboral.

De acuerdo con los testimonios, esta situación habría llevado a la dirigencia sindical, encabezada por Arturo Zayún, a recomendar que los trabajadores evitaran hacer declaraciones públicas mientras continúan las negociaciones con la parte patronal.

“Nos dijeron que a algunos les habían hecho un secuestro exprés. Entonces la dirigencia prefirió que ya no hablaran porque las negociaciones estaban tensas, comentó uno de los trabajadores entrevistados”, de acuerdo a los testimonios recabados por La CRÓNICA DE HOY.

Y trabajadores en huelga dan esta recomendación a clientes del Monte de Piedad

Si tienes una prenda empeñada en el Monte de Piedad y cuentas con los recursos para hacerlo, lo más conveniente es liquidar el préstamo cuanto antes, recomendaron a CRÓNICA fuentes del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad.

Explicaron que, pese a la huelga y al cierre de más de 300 sucursales, los contratos prendarios continúan vigentes, por lo que los intereses y refrendos siguen acumulándose conforme a las condiciones pactadas.

Los trabajadores señalaron que esta recomendación está dirigida únicamente a quienes ya disponen del dinero para pagar su adeudo, pues liquidarlo evita que el costo del financiamiento siga creciendo mientras se resuelve el conflicto laboral.

Recordaron que el Monte de Piedad mantiene habilitados sus canales oficiales para recibir pagos y que la huelga, iniciada el 1 de octubre de 2025 por la falta de acuerdos entre el sindicato y la administración sobre el Contrato Colectivo de Trabajo, no suspende las obligaciones establecidas en los contratos de empeño.

Sede central de Monte de Píedad en huelga CIUDAD DE MÉXICO, 23NOVIEMBRE2025.- Continúa la huelga en la sede central del Monte de Piedad, el día de ayer este paro fue declarado legal por Tribunal Federal Laboral, esto luego de que la empresa calificar a la huelga como ilegal. El paro de labores inicio desde el 1 de noviembre. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

¿Por qué continúa la huelga en el Nacional Monte de Piedad?

La huelga en el Monte de Piedad estalló en octubre luego de que el sindicato y la institución no lograron llegar a un acuerdo en la revisión del contrato colectivo de trabajo.

Entre los principales puntos del conflicto se encuentran las condiciones laborales y las prestaciones de los trabajadores.

Le huelga, cuya legalidad ahora está en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está por cumplir un año, al mismo tiempo que trabajadores sindicalizados señalan al patronato por incumplir promesas, además de que otros trabajadores acusan al líder sindical, Arturo Zayún, de querer prolongar el conflicto._Con información de Emmanuel Carrillo y Alan Mino.