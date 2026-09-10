Descuentos INAPAM septiembre: ¿principales descuentos que puedes obtener con tu credencial?

Descuento INAPAM septiembre 2026. Conoce los descuentos con la Tarjeta del INAPAM. FOTO: ALFREDO VELASCO/SEDESOL/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), es un organismo público que tiene como fin el desarrollo humano de las personas adultas mayores del país en condiciones de igual, de todos los derecho humanos y libertades fundamentales.

Al cumplir los 60 años, podrás tramitar tu Tarjeta INAPAM que te permite acceder a un amplio catálogo de descuentos en diferente categorías alrededor del país, incluyendo:

Alimentación.

Asesoría y servicios legales.

Educación, recreación y cultura.

Predial y agua.

Salud.

Transporte.

Vestido y hogar.

Principales descuentos con la credencial del INAPAM durante septiembre

Estos son algunos de los beneficios y descuentos de acuerdo al catálogo publicado en la página de Gobierno de México con la Tarjeta INAPAM en la Ciudad de México.

Transporte gratuito en las unidades de Metrobús, Metro, Cablebús, Trolebús, RTP y Tren Ligero .

en las unidades de . 15% de descuento en el restaurante giratorio Bellini , en la alcaldía Benito Juárez.

en el , en la alcaldía Benito Juárez. 50% de descuento de acuerdo al precio de lista en Mikamar Spa en la alcaldía Álvaro Obregón.

de acuerdo al precio de lista en en la alcaldía Álvaro Obregón. 30% de descuento en el salón de belleza Raúl Hernández Alcazar , en la alcaldía Benito Juárez.

en el salón de belleza , en la alcaldía Benito Juárez. Un 20% y 50% de descuento en el Centro de la Columna Vertebral en la alcaldía Álvaro Obregón.

El catálogo completo se encuentra de la manera pública en la página del Gobierno de México o la página del INAPAM.

Asimismo, La Comer ofreció una bonificación del 10% en el área de farmacia, con un 5% extra presentando la credencial vigente.

Requisitos para tramitar la credencial del INAPAM

De acuerdo con la página del Gobierno de México, para tramitar la credencial del INAPAM necesitas cumplir con los siguientes requisitos si ya cumpliste los 60 años:

Acta de nacimiento legible.

Identificación vigente (INE, pasaporte, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la alcaldía o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante no mayor a ser meses (luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta a nombre de quien solicita la credencial).

Fotografía reciente de tamaño infantil, puede ser a blanco y negro o a color, en papel fotográfico con fondo blando. De frente, sin lentes o gorra.

También deberás incluir un contacto de emergencia otorgando: CURP y número telefónico.

Los requisitos pueden variar dependiendo del estado de residencia. A través de su página oficial puedes consultar el módulo más cercano a tu domicilio.