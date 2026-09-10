Tarjeta Monte de Piedad: qué es, para qué sirve, cómo usarla y cómo puede ayudarte durante la huelga de Nacional Monte de Piedad

La huelga del Nacional Monte de Piedad ha mantenido por meses a sus clientes atentos a las opciones disponibles para pagar, refrendar o dar seguimiento a sus prendas. En medio de esta situación, hay un documento que se ha vuelto especialmente importante: la Tarjeta Monte.

Aunque puede parecer una simple identificación, es una especie de llave para acceder a distintos servicios digitales de la institución y consultar la información relacionada con los empeños.

¿Qué es la Tarjeta Monte y para qué sirve?

La Tarjeta Monte es una identificación personal e intransferible que permite reconocer a cada cliente del Nacional Monte de Piedad. Entre otras funciones, contiene el número de cliente necesario para registrarse y consultar información mediante Mi Monte App y el portal Mi Monte Web.

Desde estos canales es posible revisar datos de los empeños, consultar boletas y realizar operaciones relacionadas con los pagos y refrendos.

La tarjeta también cuenta con una versión digital dentro de la aplicación, por lo que no necesariamente necesitas tener el plástico a la mano para consultar tus datos.

¿Qué pasa si perdí mi Tarjeta Monte?

Si ya no tienes la tarjeta física, todavía hay opciones para recuperar tu información.

Una alternativa es ingresar a Mi Monte App, donde puedes consultar la versión digital de la Tarjeta Monte. Si no tienes acceso a la aplicación, puedes comunicarte con el servicio de atención a clientes para validar tu identidad y recuperar tu número de cliente.

Con ese dato puedes crear o recuperar el acceso a Mi Monte Web y continuar realizando algunas operaciones relacionadas con tus empeños.

¿Cómo pagar un empeño durante la huelga?

La suspensión de actividades en las sucursales no significa que todas las operaciones hayan quedado detenidas. Los clientes cuentan con diferentes alternativas para mantener sus pagos al corriente.

Entre ellas están:

Mi Monte Web , para realizar pagos, abonos, refrendos o desempeños con los métodos disponibles

, para realizar pagos, abonos, refrendos o desempeños con los métodos disponibles Mi Monte App , donde pueden consultarse las boletas próximas a vencer y realizar pagos de manera digital

, donde pueden consultarse las boletas próximas a vencer y realizar pagos de manera digital OXXO , presentando el número de contrato o la boleta correspondiente

, presentando el número de contrato o la boleta correspondiente Citibanamex, mediante sucursal o banca en línea

La institución también mantiene herramientas digitales para consultar movimientos y comprobantes, lo que permite llevar un registro de las operaciones realizadas.

¿Por qué es importante conservar el número de cliente?

El número de cliente de Nacional Monte de Piedad es uno de los datos más importantes para acceder a los servicios digitales. Por ello, conservar la Tarjeta Monte, física o digital, puede facilitar los trámites mientras continúa la huelga.

Para quienes tienen prendas empeñadas, revisar periódicamente sus fechas y opciones de pago es clave para evitar que una operación quede desatendida.

Por ahora, la Tarjeta Monte se mantiene como uno de los principales medios de identificación para los clientes de Nacional Monte de Piedad y una herramienta útil para gestionar sus empeños a distancia.