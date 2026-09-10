Día Mundial de la Prevención del Suicidio: ¿Por qué es este 10 de septiembre y cuáles son las cifras de México?

Día Mundial para la Prevención del Suicidio Datos de la OMS registra que alrededor de 720,000 personas a nivel mundial fallecen por esta causa al año.

La muerte es una fase natural más en la existencia de todo ser vivo. Un estado repentino que no discrimina edad, sexo, raza o nacionalidad, puede ocurrir mediante una enfermedad degenerativa, llegar a tu lecho mientras duermes tras formar una vida completa de ocho décadas o más, puede ser incluso a minutos de nacer o consecuencia de un accidente inevitable; día a día, la vida convive con la muerte y, para algunas personas, podría ser la razón por la que vivir significa tanto.

Sin embargo, de la misma forma que la muerte no considera diferencias entre seres humanos y humanas, tampoco lo hacen los trastornos mentales y emocionales, o los altibajos de la vida que orillan a las personas a considerar opciones radicales para escapar, detener el dolor o la soledad. La muerte es natural e inevitable. El suicidio, por otra parte, es una decisión que se toma cuando el mundo ha oscurecido tanto que sólo queda una opción visible; y por esa misma razón, puede evitarse.

El Día Mundial de la Prevención del Suicidio se conmemora este 10 de septiembre, no obstante, su objetivo de sensibilizar y concientizar a la población mundial respecto a la salud mental se mantiene todo el mes presente, tiempo que las organizaciones de salud en el mundo se organizan para difundir información pertinente, actualizada y empática sobre los índices de suicidio, además de promover estrategias de prevención en todas las comunidades.

Día Mundial de la Prevención del Suicidio: ¿por qué se celebra cada 10 de septiembre?

Ante el preocupante incremento de muertes por suicidio e intentos del mismo en el mundo, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) —respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, estableció en 2003 que cada 10 de septiembre se conmemoraría el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, fecha destinada a visibilizar esta problemática en todas las regiones del mundo y concientizar la importancia de la salud mental en todas las edades.

Una de las principales misiones que la Prevención del Suicidio propone en este mes de concientización, es reducir el estigma que por décadas ha rodeado esta causa de muerte; sobre todo, recordar a la población mundial que el suicidio se puede prevenir a tiempo.

“Cada año, 727,000 personas se quitan la vida y muchas más lo intentan”, reportó la OMS en la actualización de datos sobre suicidio emitida en marzo de 2025, detallando que el 73% de muertes por esta causa ocurren en países de ingresos bajos y medianos.

A pesar de que, en su gran mayoría, el suicidio puede estar relacionado a una profunda depresión, también existen casos asociados a la presión social, la frustración académica, la falta de dinero o periodos de luto en los que la mujer u hombre decide su propia solución “definitiva”; es decir que la causa principal de suicidio no es específica ni universal, ya que las razones detrás dependen de factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales presentes a lo largo de la vida de la persona que intenta o comete el acto.

La mayoría de estas causas podrían ser tratadas con efectividad en terapia psicológica, e incluso algunos de dichos eventos bastaría con el apoyo de amistades o familia, sin embargo, la estigmatización en torno a los trastornos mentales y emocionales, así como la terapia, disuade a muchas personas que han pensado en quitarse la vida o tratan de hacerlo; de esta manera, dichos prejuicios les impide recibir el apoyo que necesitan.

El estrés, la depresión, la ansiedad y demás circunstancias mentales o emocionales que envuelven la drástica decisión de terminar una vida, no deben ser temas tabú cuando son condiciones tan naturales como la respiración. Debido a ello, las organizaciones de salud mental en el mundo utilizan este 10 de septiembre para aumentar la sensibilidad de la sociedad y, sobre todo, concientizar sobre el valor de la escucha, compañía y la libertad de pedir ayuda sin temor al estigma.

Índice de suicidios en México: ¿cuáles son las estadísticas en el país este 2025-2026?

Según información de la Organización Mundial de la Salud, sólo 80 estados miembros del organismo internacional disponen de datos del registro civil de calidad que puedan utilizarse directamente para estimar las tasas de suicidio, siendo México uno de ellos.

“En 2025, se registró la ocurrencia de 8,709 defunciones por suicidio, lo que representó una tasa nacional de 6.7 por cada 100 mil habitantes”, expuso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalando que la tasa, según el sexo, fue 2.6 por cada 100 mil mujeres y 10.9 por cada 100 mil hombres.

A pesar de que el suicidio es una decisión que puede ser tomada a cualquier edad de la vida humana, los datos del INEGI revelaron que en México, el mayor índice de esta causa de muerte se registró en personas de 15 a 29 años, siendo las mujeres de este rango de edad quienes tuvieron la tasa más elevada con 5.1 por cada 100 mil.

De acuerdo con el BIARE 2026, el cual mide la salud mental mediante cuatro preguntas relacionadas a la depresión y ansiedad, “21.8 % presentó indicios de ansiedad y 13.4 %, de depresión. Asimismo, 6.9 % de las personas declaró haberse sentido sola la mayor parte o todo el tiempo”, reporta el instituto.

Con el fin de que cada país mejore la integridad y la calidad de sus datos, así como la rapidez con que se obtienen, la OMS solicita hacer constar los suicidios en los registros civiles y las conductas autolesivas en los registros hospitalarios.

¿Cuáles son las señales previas al suicidio y cómo evitarlo?

Hoy, como cada 10 de septiembre desde 2003 y como debería realizarse todos los días en la búsqueda de una mejor calidad de vida para todas las personas, se fomenta la desestigmatización del suicidio y las causas detrás, con el objetivo de que las familias puedan detectar los signos de alerta y, en el caso de quienes consideran la muerte, tener la confianza de expresar su sentir sin temor al juicio, sino para obtener la ayuda requerida.

Algunos de los “síntomas” pueden verse en acciones como:

Aislamiento inusual.

Fatiga extrema.

Pérdida de interés o pasión por pasatiempos.

Cambios drásticos en la alimentación.

Sentimientos de desesperanza.

Frases o actos que transmiten la sensación de una despedida.

Sin embargo, es importante resaltar que este conjunto de actos no son predictores definitivos, por lo que la escucha y conversación es esencial para determinar la gravedad de la situación.

En México, la línea telefónica Línea de la Vida es una de las opciones gratuitas que brindan apoyo emocional y un tratamiento adecuado a las personas que padecen depresión; puedes comunicarte a ella al número: 800 911 2000.

La muerte es irremediable; el suicidio se puede prevenir.