Gobierno reduce trámites del REPSE para microempresas y ofrece créditos de hasta 30 mdp

Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Graciela López Herrera)

Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció una nueva estrategia de simplificación para facilitar a las micro y pequeñas empresas el registro y renovación del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), mientras que Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) presentaron opciones de financiamiento para impulsar el crecimiento de las mipymes.

El titular de la STPS explicó que la simplificación está dirigida a empresas con hasta 10 trabajadores y beneficiará a cerca de 18 mil unidades económicas que están próximas a renovar su registro en el REPSE.

Como parte de esta medida, los procedimientos se reducirán de ocho trámites a uno solo. Las empresas deberán requisitar el formulario disponible en la plataforma del REPSE y realizar la inscripción mediante su e.firma.

La medida permitirá aprovechar la interconexión de información entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infonavit, evitando que los empresarios tengan que presentar nuevamente información que ya se encuentra registrada ante estas instituciones.

Además, el tiempo de respuesta para las solicitudes de inscripción o renovación disminuirá de 20 días a únicamente cinco días hábiles, con el objetivo de reducir las cargas administrativas y facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación.

Nafin y Bancomext amplían opciones de crédito

Por su parte, Nafin y Bancomext dieron a conocer diversos esquemas de financiamiento destinados a micro, pequeñas y medianas empresas, con el propósito de facilitar su acceso al crédito y acompañarlas en las diferentes etapas de crecimiento.

Entre las opciones se encuentra un crédito para negocios en proceso de consolidación de hasta 500 mil pesos, con un plazo de hasta tres años, así como el programa Mi Primer Crédito, dirigido a mipymes que nunca han obtenido financiamiento bancario, con montos de hasta 5 millones de pesos y plazos de hasta cinco años.

En coordinación con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), también se ofrece el Ecocrédito, destinado a la sustitución de equipos de alto consumo energético por tecnología más eficiente, como refrigeradores, paneles y calentadores solares o sistemas de aire acondicionado.

Este financiamiento puede cubrirse hasta en cinco años y el pago se carga directamente al recibo de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que el ahorro generado por el menor consumo de energía contribuye a cubrir el costo del crédito.

Para empresas más consolidadas que buscan expandirse, Nafin ofrece financiamiento de hasta 20 millones de pesos para capital de trabajo o adquisición de activos fijos.

En tanto, Bancomext cuenta con créditos de hasta 30 millones de pesos o su equivalente en dólares, con plazos de hasta 15 años, dirigidos principalmente a empresas exportadoras, negocios que sustituyen importaciones o compañías que operan con moneda extranjera, incluido el sector turístico.

Las instituciones señalaron que los negocios encabezados por mujeres y aquellos vinculados con los sectores prioritarios del Plan México pueden acceder a mejores condiciones de financiamiento.

Además del crédito, Nafin y Bancomext ofrecen capacitación, asesoría y herramientas gratuitas en materia de inclusión financiera, emprendimiento, fortalecimiento empresarial y comercio exterior, así como cursos para mejorar la administración, incrementar ventas, vender en línea y conocer los requisitos para exportar.

De acuerdo con las cifras presentadas, durante la actual administración se han otorgado más de 112 mil créditos, por un monto cercano a 315 mil millones de pesos, además de impartirse más de 50 mil horas de capacitación gratuita.

Como parte de las acciones de inclusión, también se ofrecen cursos en ocho lenguas indígenas, con el objetivo de ampliar el acceso a herramientas financieras y empresariales.

Las autoridades destacaron que las medidas de simplificación administrativa y los esquemas de financiamiento buscan reducir las barreras para las micro y pequeñas empresas, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y proporcionarles herramientas para consolidarse, invertir y generar nuevas oportunidades de crecimiento.