Gobierno busca fortalecer Banco Nacional de ADN para acelerar identificación de personas desaparecidas (Graciela López Herrera)

El Gobierno de México trabaja en el fortalecimiento del Banco Nacional de ADN y en la integración de una sola base de datos que permita agilizar la identificación de personas fallecidas que permanecen sin ser reconocidas en distintos estados del país, como parte de las acciones para atender el delito de desaparición.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la identificación forense constituye una de las tareas prioritarias, debido a que todavía existen personas fallecidas cuya identidad no ha podido ser establecida.

Explicó que, aunque las labores forenses corresponden principalmente a las entidades federativas, el Gobierno federal participa de manera coordinada a través de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación.

Uno de los principales retos, indicó, es el análisis de las muestras genéticas. Detalló que la identificación mediante ADN puede resultar más compleja cuando únicamente se cuenta con la muestra de uno de los padres de una persona desaparecida, por lo que en determinados casos se requieren mayores referencias genéticas para establecer una coincidencia.

La mandataria explicó que la Secretaría de Gobernación, la FGR y las fiscalías estatales trabajan en la integración de una base de datos unificada, debido a que actualmente existen registros distribuidos entre distintas instituciones.

Aunque tanto el banco de ADN como la recopilación de muestras de familiares están contemplados en la legislación, persiste un rezago en el procesamiento y análisis de las muestras genéticas en los estados.

Ante esta situación, planteó la necesidad de destinar mayores recursos por parte de las entidades federativas y de la Fiscalía General de la República, con el acompañamiento de las comisiones de búsqueda estatales y la Comisión Nacional de Búsqueda.

El objetivo, explicó, es acelerar los procesos de identificación mediante la comparación de perfiles genéticos y aprovechar los avances científicos y tecnológicos disponibles.

Sheinbaum también señaló que la identificación forense no depende exclusivamente del ADN, pues en algunos casos se recurre a otros elementos, como huellas dactilares, registros dentales y características físicas, aunque reconoció que en determinados sitios incluso estos registros son insuficientes.

Por ello, destacó la importancia de consolidar un Banco Nacional de ADN que permita concentrar y comparar de manera eficiente la información genética de familiares de personas desaparecidas con muestras obtenidas de personas fallecidas sin identificar.

La Presidenta subrayó que contar con una base nacional actualizada y utilizar los últimos avances de la ciencia permitirá avanzar en uno de los aspectos fundamentales de la búsqueda: conocer la identidad de las personas y brindar certeza a sus familias.