IMSS anuncia ocho medidas para simplificar trámites de microempresas y reducir tiempos de atención (Graciela López Herrera)

Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció ocho medidas de simplificación administrativa dirigidas principalmente a microempresas de hasta 10 trabajadores, con el objetivo de digitalizar trámites, reducir tiempos de espera y facilitar el cumplimiento de las obligaciones patronales.

Se informó que actualmente existen 665 mil registros patronales en el IMSS correspondientes a empresas con estas características. Las medidas surgieron a partir del diálogo con cámaras empresariales y microempresarios, quienes señalaron que algunos trámites implicaban una carga excesiva de tiempo y recursos.

La primera medida consiste en simplificar el alta de nuevos registros patronales. Anteriormente, los empleadores debían capturar hasta 80 campos de información, buena parte de los cuales ya se encuentran disponibles en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del SAT. Con la interconexión entre ambas instituciones, únicamente será necesario proporcionar 14 datos indispensables, como la actividad económica y, cuando corresponda, un domicilio distinto al fiscal.

La segunda acción contempla un pago integrado que permitirá descargar desde un solo punto los formatos correspondientes tanto a impuestos como a cuotas de seguridad social. El proyecto, desarrollado conjuntamente con el SAT, estará listo en noviembre de este año y representará la primera interconexión de los sistemas de ambas instituciones para este propósito.

También se implementarán movimientos afiliatorios simplificados, mediante los cuales las microempresas podrán registrar altas y bajas de trabajadores, así como modificaciones salariales, desde una plataforma digital diseñada específicamente para estos negocios, sin intermediarios y sin necesidad de acudir a una subdelegación del IMSS.

La cuarta medida corresponde a la determinación digital de la prima del seguro de riesgos de trabajo. Para las microempresas se plantea eliminar la obligación de presentar anualmente en febrero esta determinación, al tiempo que se reforzará el acompañamiento en materia de prevención de accidentes laborales.

Otra de las acciones es la creación de una Tarjeta de Identificación Patronal (TIP) completamente digital, disponible tanto para microempresas como para pequeñas y medianas empresas. El documento podrá obtenerse mediante el Buzón IMSS, eliminando la necesidad de acudir a las oficinas para tramitarlo o reponerlo en caso de pérdida, daño o modificación de datos.

Robledo, también anunció la reactivación simplificada de registros patronales a través del Buzón IMSS. El objetivo es homologar los requisitos y procedimientos en todo el país, luego de que anteriormente algunos procesos podían prolongarse hasta dos o tres meses. Se prevé que a finales de este año el trámite pueda realizarse completamente por medios digitales.

La séptima medida consiste en ampliar la información disponible en el formato de pago digital. A partir de octubre, los patrones podrán consultar no solamente el monto total de las cuotas obrero-patronales, sino también el desglose correspondiente a cada trabajador, incluyendo nombre, apellido y cuota, lo que facilitará la revisión y determinación de los pagos.

Finalmente, se reforzará el Buzón IMSS como herramienta de acompañamiento durante el primer año de operación de las nuevas microempresas, con un enfoque preventivo. Las autoridades aclararon que esto no significa suspender la fiscalización, sino establecer mecanismos de orientación para que los empleadores conozcan y cumplan sus obligaciones antes de llegar a una sanción.

El acompañamiento incluirá orientación sobre el registro de empresas, cálculo y pago de cuotas, actualización de información de trabajadores, asistentes virtuales y centros de atención telefónica.

El objetivo general de las ocho medidas, explicó el IMSS, es reducir trámites, filas y tiempos de espera, para que las microempresas puedan concentrar sus recursos y esfuerzos en sus actividades productivas y en el crecimiento de sus negocios.