Semarnat analiza Ley General de Bienestar y Protección Animal

Semarnat

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) efectuó una reunión con legisladores y organizaciones del sector ambiental para analizar el proyecto de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, cuyo dictamen continúa en revisión en el Senado.

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, participó en el encuentro junto con la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez y la diputada Gabriela Benavides Cobos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como representantes de organizaciones dedicadas a la protección y el bienestar animal.

La propuesta que se discute en el Senado integra 18 iniciativas presentadas por legisladores de varias fuerzas políticas. De igual manera, el proyecto ha retomado proyectos provenientes de la Cámara de Diputados y de los procesos de consulta y análisis realizados con especialistas y organizaciones.

Reconocimiento de los animales como seres sintientes

Entre las propuestas destacadas de la nueva legislación se encuentra el reconocimiento de los animales como seres sintientes y el establecimiento de criterios generales para garantizar su cuidado, protección y trato adecuado en todo el país.

La iniciativa considera reforzar las medidas para prevenir y combatir el maltrato y la crueldad animal, establecer condiciones mínimas de bienestar, impulsar programas permanentes de adopción y esterilización, así como regular el transporte de animales.

Asimismo, sugiere la creación de registros de personas sancionadas por actos de maltrato y otros mecanismos para fortalecer la protección animal.

La iniciativa promovida en el Senado proyecta establecer competencias y mecanismos de coordinación entre el gobierno federal, los estados y los municipios, con el objetivo de contar con criterios comunes para la aplicación de las políticas de bienestar animal.

Dictamen en revisión

El proceso legislativo para expedir una Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales se deriva de la reforma constitucional que determinó la obligación del Estado de brindar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, junto con la facultad de otorgar al Congreso para legislar en esta materia.

En julio de este año, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado presentó un proyecto de dictamen compuesto por seis títulos y 111 artículos. Sin embargo, autoridades y organizaciones han expuesto que el documento sigue en proceso de revisión y puede ser enriquecido con nuevas propuestas.