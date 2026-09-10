Dolor crónico durante la menstruación no es normal

Endometriosis La Clínica de Endometriosis del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) recomienda acudir al especialista en casos de dolores menstruales crónicos, podría tratarse de endometriósis (La Crónica de Hoy)

Especialistas de la Clínica de Endometriosis del Instituto Nacional de Perinatología (INPer), recomendaron a aquellas mujeres con dolores menstruales crónicos, acudir a recibir atención médica especializada, ya que podría tratarse de endometriosis.

Ésta es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por la presencia de tejido endometrial fuera del útero; es decir, es el tejido que recubre la parte interna del útero-matriz, que se elimina mes con mes con la menstruación.

En este sentido, el titular de la Clínica de Endometriosis del Instituto Nacional de Perinatología (INPer), Oliver Paul Cruz Orozco, señaló que el dolor durante la menstruación, así como el dolor pélvico crónico o durante las relaciones sexuales, son algunos de los síntomas por los que se recomienda acudir con el especialista para tener una valoración adecuada.

Destacó que contar con un diagnóstico preciso permite iniciar un tratamiento oportuno para disminuir los síntomas, así como contribuir al bienestar físico, emocional y a mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Resaltó que la Clínica de Endometriosis del INPer tiene un equipo multidisciplinario de expertos ginecólogos, urólogos y radiólogos, entre otros especialistas, y hasta un 91% de las pacientes que atiende la institución tienen una mejora en el dolor y sólo un nueve por ciento presenta una recaída.

El Instituto fortalece la atención especializada de las mujeres con endometriosis mediante un modelo multidisciplinario que permite realizar diagnósticos oportunos y ofrecer tratamientos integrales, personalizados y acordes con las necesidades de cada paciente.

La endometriosis puede provocar dolor pélvico, dismenorrea, dispareunia e infertilidad, y en casos cuando hay lesiones en otros órganos, pueden presentarse síntomas intestinales o urinarios, entre otras manifestaciones.

Al respecto, el también responsable del Área de Cirugía Técnica Avanzada del INPer indicó que el retraso en el diagnóstico alcanza hasta 12 años y hay mujeres que en promedio llevan de cuatro a seis cirugías sin tener un resultado positivo.

Ante ello, en la referida Clínica se hace una evaluación integral de la paciente, tomando como base la información clínica, síntomas, exploraciones, estudios de imagen como mapeo de endometriosis con un ultrasonido transvaginal y se complementa con resonancia magnética en caso de ser necesario.