Responsabilidad fiscal y bienestar social, prioridades del Paquete Económico 2027: Morena

Entrega del Paquete Económico 2027 CIUDAD DE MÉXICO, 08SEPTIEMBRE2026.- Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2027 a Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, evento realizado en el Salón Legisladores de la República del Recinto Legislativo de San Lázaro. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La reducción del déficit fiscal a 3.9% del PIB prevista en el Paquete Económico 2027 demuestra que México mantiene una ruta de responsabilidad y estabilidad financiera, pero sin detener el desarrollo ni abandonar las prioridades sociales, afirmó la vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena, Gabriela Jiménez Godoy.

La legisladora destacó que el proyecto contempla un presupuesto de 10.6 billones de pesos, orientado a fortalecer el bienestar, la inversión, la seguridad y el crecimiento económico, al tiempo que se reduce gradualmente el déficit.

“La discusión ya no es si debe haber disciplina fiscal o bienestar. Este presupuesto demuestra que México puede tener ambas cosas: finanzas públicas sanas y un Estado que siga invirtiendo en la gente”, sostuvo.

Prioridades del presupuesto 2027

Asimismo, resaltó que entre las principales prioridades se encuentran 1.1 billones de pesos para salud y 1.3 billones de pesos para educación, además de recursos para infraestructura y desarrollo regional, con el objetivo de fortalecer el mercado interno, generar empleos y mantener una economía con capacidad de crecimiento. Detalló que la Secretaría de Hacienda estima para 2027 un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento.

Subrayó que la estrategia para fortalecer los ingresos públicos no consiste en cobrar más a las familias, sino en recaudar mejor. Por ello, dijo, no se plantean nuevos impuestos para la población, mientras se fortalece el combate a la evasión fiscal y se cierran espacios para quienes no cumplen con sus obligaciones.

La también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales comentó que se proyectan 6.2 billones de pesos de ingresos tributarios, equivalentes al 15.9% del PIB, una cifra histórica que permitirá financiar las prioridades nacionales.

“La responsabilidad fiscal no significa frenar al país ni reducir el bienestar de las familias. Significa administrar con responsabilidad los recursos públicos, combatir la evasión y garantizar que cada peso se traduzca en mejores servicios, inversión y oportunidades para las y los mexicanos”, afirmó la diputada federal.

La reducción del déficit fiscal a 3.9% del PIB prevista en el Paquete Económico 2027 demuestra que México mantiene una ruta de responsabilidad y estabilidad financiera, pero sin detener el desarrollo ni abandonar las prioridades sociales, afirmó la vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena, Gabriela Jiménez Godoy.

La legisladora destacó que el proyecto contempla un presupuesto de 10.6 billones de pesos, orientado a fortalecer el bienestar, la inversión, la seguridad y el crecimiento económico, al tiempo que se reduce gradualmente el déficit.

“La discusión ya no es si debe haber disciplina fiscal o bienestar. Este presupuesto demuestra que México puede tener ambas cosas: finanzas públicas sanas y un Estado que siga invirtiendo en la gente”, sostuvo.

Prioridades del presupuesto 2027

Asimismo, resaltó que entre las principales prioridades se encuentran 1.1 billones de pesos para salud y 1.3 billones de pesos para educación, además de recursos para infraestructura y desarrollo regional, con el objetivo de fortalecer el mercado interno, generar empleos y mantener una economía con capacidad de crecimiento. Detalló que la Secretaría de Hacienda estima para 2027 un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento.

Subrayó que la estrategia para fortalecer los ingresos públicos no consiste en cobrar más a las familias, sino en recaudar mejor. Por ello, dijo, no se plantean nuevos impuestos para la población, mientras se fortalece el combate a la evasión fiscal y se cierran espacios para quienes no cumplen con sus obligaciones.

La también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales comentó que se proyectan 6.2 billones de pesos de ingresos tributarios, equivalentes al 15.9% del PIB, una cifra histórica que permitirá financiar las prioridades nacionales.

“La responsabilidad fiscal no significa frenar al país ni reducir el bienestar de las familias. Significa administrar con responsabilidad los recursos públicos, combatir la evasión y garantizar que cada peso se traduzca en mejores servicios, inversión y oportunidades para las y los mexicanos”, afirmó la diputada federal.

Morena respaldará un presupuesto con estabilidad y bienestar

Finalmente, recordó que corresponde a la Cámara de Diputados analizar y aprobar el Paquete Económico conforme a los tiempos establecidos: a más tardar el 20 de octubre la Ley de Ingresos y el 15 de noviembre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Señaló que el Grupo Parlamentario de Morena actuará con responsabilidad, diálogo y visión de Estado para construir un presupuesto que mantenga la estabilidad de las finanzas públicas, sin renunciar al bienestar y al desarrollo de México.

Finalmente, recordó que corresponde a la Cámara de Diputados analizar y aprobar el Paquete Económico conforme a los tiempos establecidos: a más tardar el 20 de octubre la Ley de Ingresos y el 15 de noviembre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Señaló que el Grupo Parlamentario de Morena actuará con responsabilidad, diálogo y visión de Estado para construir un presupuesto que mantenga la estabilidad de las finanzas públicas, sin renunciar al bienestar y al desarrollo de México.