INE declara listo el proceso electoral federal 2026-2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, rumbo a la jornada del próximo 6 de junio de 2027, cuando millones de mexicanas y mexicanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes.

Durante el acto de apertura, la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei, destacó que la jornada electoral tendrá como uno de sus principales objetivos la renovación de las 500 diputaciones federales del Congreso de la Unión. De manera concurrente, se desarrollarán procesos electorales locales en las 32 entidades federativas para elegir diversos cargos de representación popular.

“El INE está listo”, afirmó Guadalupe Taddei al dar inicio formal al Proceso Electoral Federal 2026-2027, durante la Ceremonia Inicio.

Taddei subrayó que las elecciones constituyen uno de los principales mecanismos para que una sociedad plural pueda procesar sus diferencias y tomar decisiones colectivas mediante el voto, bajo el principio de que cada sufragio tiene el mismo valor, independientemente de la posición económica, cargo público o notoriedad de quien lo emite.

La Consejera Presidenta aseguró que cuenta con la experiencia, estructura, procedimientos y personal especializado necesarios para organizar una elección de esta magnitud. Señaló que no parte de cero, pues detrás de cada proceso existe una experiencia institucional acumulada durante décadas.

La autoridad electoral hizo énfasis en que la organización de los comicios no depende únicamente del INE, sino de la coordinación de todo el entramado institucional del Estado mexicano.

Durante el inicio del proceso también se hizo un llamado a los partidos políticos y a las candidaturas a respetar las reglas de la competencia democrática y a conducir sus diferencias por las vías institucionales.

La institución también reconoció el trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional, de la rama administrativa, las juntas locales y distritales y las áreas centrales, cuya labor permite concretar tareas como la instalación de casillas, capacitación de ciudadanos, disponibilidad de boletas, operación de sistemas y generación de resultados electorales.

El organismo sostuvo que la confianza ciudadana no se solicita ni se decreta, sino que se construye mediante decisiones consistentes, transparencia, profesionalismo y la aplicación de la ley de manera igualitaria.

Al acto de inauguración, acudieron la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto de Guzmán Bátiz García, así como de distintas autoridades electorales, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, de procuración y administración de justicia, dirigentes partidistas, integrantes del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva.