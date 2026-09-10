Sheinbaum pide eliminar el odio de la política rumbo a las elecciones de 2027

Sheinbaum campañas de odio elecciones 2027 (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

De cara al proceso electoral de 2027, Claudia Sheinbaum pidió evitar las campañas de odio y las denostaciones entre partidos y candidatos, al considerar que la contienda debe centrarse en propuestas. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que un proceso bajo esas condiciones sería positivo para el país.

“El odio hay que eliminarlo de la política. O sea, las campañas de odio no ayudan al país. Tiene que ser una campaña de propuestas”, expresó la presidenta, quien añadió que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral determinar si existe odio, una infracción o algún delito.

Sheinbaum insistió en que el cumplimiento de la ley debe ser uno de los principales elementos de la contienda electoral. En ese sentido, llamó a los participantes a evitar las denostaciones y concentrarse en presentar propuestas durante el proceso electoral 2026-2027.

Revisión de candidatos

Sobre los mecanismos para revisar a quienes sean postulados, la presidenta explicó que los partidos políticos pueden solicitar al INE la revisión de los antecedentes de sus candidatos, aunque recalcó que este procedimiento es voluntario y no obligatorio.

De acuerdo con Sheinbaum, cuando un partido solicita la revisión, el INE pide la información correspondiente al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República. Una vez recibidos los datos, el instituto los entrega al partido político para que éste determine si continúa o no con la postulación de la persona.

Para atender las consultas que puedan llegar por esta vía, dentro del Gabinete de Seguridad ya existe un equipo integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Fiscalía General de la República también participa en el proceso de revisión solicitado por el INE.

Cuidar lo que dice

Durante la conferencia, Sheinbaum también hizo un comentario en tono sarcástico sobre las restricciones que implica el inicio del proceso electoral. “Me tengo que cuidar, porque hoy empieza el tiempo del proceso electoral. Entonces hay que cuidarse de qué es lo que se dice porque puedo ser sancionada”, comentó.