Jalisco reporta mejores resultados educativos que la media nacional: Lemus

Jalisco se posiciona por encima de los resultados nacionales en el desempeño de sus estudiantes en Lectura y Pensamiento Matemático, destacó el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, al señalar que estos resultados son producto de las estrategias que se han implementado para fortalecer el modelo educativo estatal.

De acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2025, aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que a nivel nacional 30 por ciento de los estudiantes alcanzó resultados satisfactorios en Pensamiento Matemático, en Jalisco el porcentaje llegó a 88.6 por ciento.

En Lectura, el resultado nacional fue de 50 por ciento, mientras que Jalisco alcanzó 89 por ciento de estudiantes con resultados satisfactorios.

“En Jalisco nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestro modelo educativo”, afirmó Lemus Navarro, quien destacó que la entidad destina una proporción mayor de su presupuesto a la educación.

“A nivel nacional se invierte tan solo el 10 por ciento del presupuesto federal en educación, en Jalisco, invertimos el 25 por ciento en educación, porque sabemos que ahí está el futuro del desarrollo de nuestro estado”, sostuvo.

Una inversión de 13 mil millones de pesos

El Gobernador atribuyó parte de estos resultados a las inversiones realizadas en infraestructura, equipamiento y tecnología para los planteles educativos.

Señaló que durante los primeros dos años de la actual administración estatal se han destinado 13 mil millones de pesos a la renovación integral de escuelas, además de recursos adicionales para equipamiento de aulas y la incorporación de tecnología.

Entre estas acciones mencionó la entrega de Aulas Google y la creación de Aulas de Música, con las que Jalisco busca fortalecer la formación de los estudiantes.

Lemus Navarro destacó que la entidad se convirtió en la primera del país en incorporar una clase de música dentro de su plan de estudios.

Jalisco Avanza mide a más de un millón de estudiantes

Desde el ciclo escolar 2022-2023, la Secretaría de Educación implementa Jalisco Avanza, una evaluación censal y contextualizada que permite conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la entidad.

Mientras que la evaluación PISA 2025 consideró en México a 7 mil 843 estudiantes de 297 escuelas, Jalisco Avanza realizó mediciones a 1.39 millones de estudiantes, de los cuales un millón 48 mil 365 corresponden a Educación Básica y 344 mil a Educación Media Superior.

El Gobernador también señaló que los resultados de PISA muestran un retroceso de México de alrededor de 25 años en materia educativa, por lo que consideró necesario mantener y fortalecer las estrategias desarrolladas en Jalisco.

“Los contenidos, estructura y estrategias del modelo educativo de Jalisco seguirá dando los mejores resultados a nivel nacional”, afirmó.

Destacan en matemáticas a nivel internacional

Lemus Navarro también recordó los resultados obtenidos por estudiantes jaliscienses en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur 2026 (SIMOC), competencia en la que la entidad consiguió su mejor resultado histórico.

Jalisco aportó 122 participantes, equivalentes al 51 por ciento de la delegación mexicana, y obtuvo 56 por ciento del total de medallas conseguidas por México.

En total, los estudiantes jaliscienses obtuvieron 175 medallas: 28 de oro, 38 de plata y 109 de bronce, además de 35 menciones honoríficas.

El mandatario estatal reconoció finalmente el trabajo del magisterio jalisciense y agradeció su vocación y compromiso con la formación de las niñas, niños y jóvenes del estado.