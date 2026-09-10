Garantiza Morena que cumplirá la ley en elecciones; promete candidatos “honorables”

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel asume como representante de su partido ante el INE al arrancar el proceso electoral 2027

En medio de los cuestionamientos a la imparcialidad del actual consejo general del INE, la Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes asumió como representante ante este órgano, en el arranque del proceso electoral rumbo al 2027 y garantizó que su partido cumplirá la ley electoral así como que sus candidatos serán “hombres y mujeres honorables.”

“Cumpliremos la ley y cuidaremos de que quienes aspiren a representarnos estén a la altura de la confianza ciudadana. Vamos a garantizar que nuestros representantes sean hombres y mujeres honorables”, aseveró

Montiel confió en el árbitro electoral para hacer valer la legalidad y proteger la voluntad popular frente a cualquier intento de violentarla.

Por nuestra parte—agregó-- Morena actuará con convicción democrática.

En presencia de consejeros, y representantes de todos los partidos, entre ellos su contraparte del PRI, Alejandro Moreno, Montiel advirtió que en esta elección también está en juego la soberanía nacional por lo cual serán cuidadosos de que la definición de sus abanderados “debe ser con la patria”.

“Vamos a defender la soberanía, cuidar los derechos conquistados y seguir construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, aseveró

Más tarde en entrevista, Montiel rechazó que el activismo electoral que realizan sus aspirantes a coordinadores estatales en las 17 entidades incurran en campañas anticipadas y recalcó que Morena respeta la ley electoral.

“No hemos cometido ningún acto ilegal desde Morena”, recalcó

--Se acusa Enel INE a Morena, de haber cooptado a las autoridades electorales…, se le cuestionó

--Nosotros somos respetuosos de la autoridad electoral. Somos los precursores de la lucha democrática en los últimos 40 años, nuestro movimiento fue el que democratizó al país.

De tal manera –insistió—em que Morena es respetuosa y confía en la autoridad electoral.

Montiel desestimó la confrontación interna que y descalificaciones que se han registrado en algunas entidades de cara a la elección de las y los coordinadores estatales de ese partido y atribuyó los señalamientos y denuncias que han salido a la luz contra aspirantes o mandatarios morenistas a la “acción de la derecha” y no al “fuego amigo”.

“Son prácticas de la derecha y de la oposición, el señalamiento, la guerra sucia. Nosotros nos ceñimos a lo que diga el pueblo”, aseveró al rechazar “fuego amigo”.

Asimismo la dirigente morenista desestimó la resolución del INE en el sentido de permitir boletas electorales sin doblez a la hora de ponerlas en la urna electoral, lo que según el PRI es un factor de riesgo para perpetrar un fraude desde esa acción toda vez que pueden estar llenadas de antemano aunque se comprometió a darle seguimiento a ese caso.

De hecho lo atribuyó a que la oposición busca construir una narrativa en ese sentido para justificar su eventual derrota en los comicios del 2027.

“Vamos a darle seguimiento, como lo hemos manifestado, a que el Consejo General aplique la ley como debe de hacerse, la misma ley que se usó en el 2024, pero me parece que se quieren construir narrativas previas al proceso, al inicio del proceso, de quienes saben que tendrán una derrota asegurada ante su lejanía con el pueblo”, indicó