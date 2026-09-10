Giro en el caso Jonathan Meléndez: investigarán posible participación de pareja de Diego N

Caso Jonathan Meléndez Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su familia en su departamento, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda. La fiscalía del Estado de México informó que ya hay dos detenidos por su posible participación en el multihomicidio. Foto: Cuartoscuro (Cuartoscuro)

Este pasado miércoles 9 de septiembre, Diego N y Gerardo N, detenidos por su presunta participación en el homicidio de Jonathan Meléndez, Ana Paula Barragán, Aleida Romero y una mujer menor de edad fueron finalmente vinculados a proceso. Las investigaciones continuarán con un límite de cuatro meses más antes de determinar el veredicto definitivo ante los múltiples cargos y agravantes que enfrentan. Sin embargo, la pareja sentimental de Diego N podría estar también involucrada y esto es lo que se sabe sobre el caso.

¿Hay una tercera parte involucrada en el caso de Jonathan Meléndez?

Después de la audiencia de los acusados, el asesor legar de la familia de Jonathan Meléndez aseguró que las autoridades Judiciales del Estado de México autorizaron la investigación de otros elementos para determinar si la esposa de uno de los detenidos tuvo algún tipo de intervención.

“Vamos a hacer una investigación bastante exhaustiva. Vamos a solicitar intervenciones de comunicación, cuentas bancarias y mensajería para ver si existe una tercera persona y eventualmente solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes. Es altamente probable que haya una tercera persona, en este caso la pareja del señor Diego Sebastián”, señaló Luis Rodríguez en entrevista con el periodista Fernando Cruz.

De acuerdo con el testimonio del asesor legal, la pareja de Diego N habría sido la persona que recibió la transferencia de los 30 millones, por lo que se solicitaron a las autoridades judiciales del Estado de México para buscar mayor evidencia sobre su posible complicidad en los hechos.