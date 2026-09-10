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La Arquidiócesis Primada de México informó de esta determinación para este año en nuestro país

¿Qué es un Año Jubilar Guadalupano y por qué el papa León XIV lo concedió para México este 2026?

Por Juan Carlos Navarro Hernández
El cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado Vaticano presidió la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe el pasado miércoles 5 de agosto. Foto: Cuartoscuro
Basílica de Guadalupe El cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado Vaticano presidió la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe el pasado miércoles 5 de agosto. Foto: Cuartoscuro (Mario Jasso)

La Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe prepara para 2026 un Año Jubilar Guadalupano con motivo del 50 aniversario de la actual Nueva Basílica de Guadalupe, cuya dedicación tuvo lugar el 12 de octubre de 1976. La propia Basílica señala que este aniversario es la razón por la que 2026 ha sido denominado Año Jubilar Guadalupano por el papa León XIV.

¿Qué es un Año Jubilar Guadalupano?

Un año jubilar es, dentro de la tradición católica, un periodo especial de gracia espiritual durante el cual la Iglesia invita a los fieles a profundizar en la fe mediante la oración, la conversión, la reconciliación, la peregrinación y las obras de caridad.

Estos periodos pueden estar acompañados por la posibilidad de obtener indulgencias bajo las condiciones establecidas por la Iglesia. En el caso mexicano, el jubileo está vinculado específicamente con la celebración de las cinco décadas de la actual Basílica y con la devoción a Santa María de Guadalupe.

La fecha central es el 12 de octubre de 1976, cuando la imagen de la Virgen de Guadalupe fue trasladada a la nueva Basílica, construida para atender el creciente número de peregrinos que acudían al antiguo templo. De acuerdo con la propia Basílica, en 2026 se cumplen 50 años de aquel traslado, por lo que el aniversario constituye el motivo de las celebraciones jubilares.

¿Cuándo comienza el Año Jubilar Guadalupano?

De acuerdo con la información difundida por la Basílica de Guadalupe, el aniversario se conmemora a partir del 12 de octubre de 2026, fecha en que se cumplen exactamente 50 años de la dedicación de la actual sede. La jornada será el punto central de inicio de las celebraciones relacionadas con este aniversario, que tendrán como eje la Basílica y la devoción a la Virgen de Guadalupe.

Las celebraciones incluyen misas, peregrinaciones, actividades de oración, formación y encuentros religiosos, además de los tradicionales festejos dedicados a Santa María de Guadalupe. La Basílica ha planteado el año como una oportunidad para recordar la historia de la actual sede y renovar la devoción de los fieles, mientras que las actividades guadalupanas de 2026 se enmarcan en la preparación espiritual rumbo al quinto centenario de las apariciones.

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