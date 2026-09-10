Sheinbaum asegura que declaraciones de Marco Rubio sobre seguridad forman parte de la campaña electoral de EU

Claudia Sheinbaum (Graciela López Herrera)

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en las que pone en duda el trabajo de seguridad que realiza México contra los cárteles.

Sheinbaum afirmó que las afirmaciones de Rubio se dan en el marco de la campaña electoral del país vecino que será en noviembre y que pretende usar a México como parte de la misma.

“Como hemos dicho, que no usen a México en su campaña”, sentenció.

Rubio afirmó en declaraciones del miércoles pasado que la lucha de México contra los cárteles de la droga “no es ni de lejos suficiente” y que Estados Unidos tiene la intención de actuar en conjunto con las autoridades mexicanas para combatirlos.

La mandataria mexicana afirmó que Estados Unidos tiene sus propios problemas para resolver por lo que no deberían continuar utilizando a México con fines electorales.