Sheinbaum señala que Fiscalía informará avances sobre caso de Zenyazen Escobar

Zenyazen Escobar García (Yerania Rolón Rolón)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de dar a conocer los avances y resultados de la investigación vinculada con la muerte del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre si había recibido información adicional por parte de las autoridades ministeriales. Por ello, la mandataria presidencial señaló que la FGR ya cuenta con algunos resultados de las indagatorias, aunque evitó proporcionar más detalles.

“Lo tiene que informar la fiscalía, ya tienen algunos resultados y lo informarán ellos”, declaró.

Zenyazen Escobar García, diputado federal de Morena por Veracruz, fue localizado sin vida el pasado 4 de septiembre dentro de un vehículo en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa.

Luego del hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició las primeras diligencias y peritajes; posteriormente, la FGR subrayó que atraería la investigación debido a que Escobar García era legislador federal.

Las autoridades federales han explicado que continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. En días anteriores, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, hizo un llamado a evitar especulaciones y aseveró que se realizan diferentes análisis periciales y balísticos en las indagatorias.

Por su parte, Sheinbaum reiteró que corresponde a las autoridades ministeriales informar sobre los resultados conforme avancen las investigaciones.

De igual manera, la presidenta expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas al legislador veracruzano.

“Por cierto, nuestro pésame a la familia y a todos los amigos, compañeros”, manifestó.

Escobar García formaba parte de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y parte de su trayectoria política fue en Veracruz, donde también se desempeñó como secretario de Educación Estatal en el sexenio 2018-2024 del exgobernador, Cuitláhuac García Jiménez. La Cámara de Diputados llevó a cabo esta semana un homenaje póstumo en su memoria.

La Crónica de Hoy 2026