Sheinbaum destaca beneficios de la Nueva Escuela Mexicana reconocidos por la OCDE

Claudia Sheinbaum (Mario Guzmán/EFE)

La Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó los aspectos positivos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha identificado en el sistema educativo mexicano, particularmente en materia de acceso, inclusión y permanencia escolar, ante las críticas derivadas de los resultados de la prueba PISA.

Durante su intervención, la mandataria señaló que, si bien existen cuestionamientos sobre la metodología y los alcances de PISA, el reporte más reciente de la OCDE también contiene elementos favorables sobre la educación en México.

De acuerdo con los resultados de PISA 2025 publicados por la OCDE, entre 2015 y 2025 aumentó más rápidamente el número de jóvenes de 15 años elegibles para presentar la evaluación que la población total de esa edad, lo que apunta a una expansión sostenida de la matrícula de educación secundaria. El organismo también señala que esta ampliación incorporó a más estudiantes provenientes de sectores históricamente marginados.

Sheinbaum destacó precisamente este aspecto y pidió que se dé a conocer un resumen de los beneficios y avances que la OCDE reconoce en el sistema educativo mexicano, particularmente aquellos relacionados con la atención a niñas, niños y jóvenes.

“Más jóvenes quieren participar en la prueba PISA”, señaló la Presidenta, al considerar que este indicador refleja que un mayor número de adolescentes permanece dentro del sistema educativo, especialmente en el nivel medio superior.

Sheinbaum vinculó los avances con las políticas implementadas para ampliar el acceso y permanencia de los jóvenes en las escuelas, particularmente en educación media superior, y destacó la continuidad de programas como la Beca Benito Juárez, creada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La Presidenta sostuvo que el análisis de la educación mexicana no debe limitarse a los resultados promedio de PISA, sino considerar también el proceso de ampliación de la cobertura y la incorporación de jóvenes que anteriormente tenían mayores dificultades para permanecer en el sistema educativo.