SCJN permite el autoconsumo de cannabis en alimentos

Suprema Corte avala preparar cannabis y THC en alimentos para autoconsumo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la autorización para el autoconsumo recreativo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) puede incluir su preparación en alimentos preparados y semipreparados destinados exclusivamente al consumo personal.

El caso surgió a partir de una solicitud presentada ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para obtener autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo recreativo de estas sustancias. Ante la falta de respuesta de la autoridad, la persona promovió una denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, con la que la Suprema Corte invalidó la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana prevista en la Ley General de Salud.

Restricciones sanitarias

Después de que un juzgado de distrito ordenó a COFEPRIS emitir la autorización, la dependencia cumplió con la resolución, pero estableció una prohibición expresa para preparar cannabis en distintos productos, incluidos alimentos preparados y semipreparados.

La persona reclamó que la autorización había sido emitida con defectos y no cumplía con los alcances de la resolución judicial. Al revisar el caso, el Pleno consideró justificadas algunas de las restricciones establecidas por COFEPRIS para productos sujetos a controles sanitarios especializados, como medicamentos, remedios herbolarios, dispositivos médicos, suplementos alimenticios y cosméticos.

La Corte también consideró válidas las restricciones relacionadas con vapeadores y dispositivos análogos. Sin embargo, estableció una diferencia respecto de los alimentos preparados y semipreparados destinados al autoconsumo.

Preparación para consumo personal

El Máximo Tribunal determinó que preparar cannabis y THC para consumo personal en alimentos forma parte de una actividad culinaria ordinaria y no equivale a la fabricación de productos sujetos a un régimen sanitario especial.

Por esta razón, el Pleno revocó el acuerdo mediante el cual se había considerado cumplida la sentencia y requirió a COFEPRIS emitir una autorización que permita la preparación de cannabis en alimentos preparados o semipreparados destinados exclusivamente al autoconsumo de su titular.

La resolución no autoriza la comercialización de estos alimentos ni su distribución, suministro a terceros o expendio al público.

El asunto corresponde al Recurso de Inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo, identificado como 13/2025, y fue resuelto por el Pleno de la Suprema Corte en sesión del 10 de septiembre de 2026.