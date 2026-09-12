Pemex atiende presencia de crudo en el mar frente a Campeche

Derrame de petróleo en Campeche

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que mantiene acciones para atender la presencia de aceite crudo detectada a 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen, Campeche, luego de identificar una caída de presión en un ducto marino de recolección de hidrocarburos.

El reporte fue realizado el 10 de septiembre por personal del Activo de Extracción Cantarell, que identificó la disminución de presión en el ducto que recibe hidrocarburos provenientes de las plataformas Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2.

De manera inmediata, Pemex realizó maniobras para despresurizar la instalación y aislarla mediante el cierre de las válvulas de seguridad ubicadas en sus extremos. Desde entonces, el ducto permanece sin flujo y, de acuerdo con la empresa, sin emanación de aceite crudo.

Trabajos de contención

Ese mismo 10 de septiembre arribaron a la zona embarcaciones especializadas para realizar labores de dispersión mecánica y colocar barreras oleofílicas de contención. Paralelamente, personal especializado en buceo localizó el punto donde se produjo la pérdida de contención e inició los trabajos para reparar el ducto.

Como parte de las labores que continúan en el sitio, Pemex informó que ya concluyó el dragado del lecho marino. Actualmente se trabaja en el retiro del lastre de concreto del ducto y en la habilitación de una envolvente metálica que cubrirá la zona afectada.

Desde el día del incidente también fue activado el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME), encargado de coordinar las acciones para controlar y mitigar el incidente, establecer los tiempos de respuesta, salvaguardar al personal y las instalaciones y mantener la comunicación estratégica e interinstitucional.

Monitoreo en el Golfo

De acuerdo con el protocolo correspondiente, el GRAME notificó el incidente a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a la Secretaría de Marina Armada de México. Pemex agregó que el 11 de septiembre atendió la Orden de Inspección Ordinaria emitida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

La empresa estima que la reparación del ducto concluya durante los siguientes días. Mientras tanto, como medida precautoria, permanecen en el área embarcaciones destinadas a las labores de contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica.

Pemex señaló que, con base en el monitoreo permanente del Golfo de México, al momento se descarta el arribo de hidrocarburos a la línea de costa.

La empresa indicó que continuará con las acciones necesarias para atender por completo el incidente y mantendrá informada a la población sobre los avances.