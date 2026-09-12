Puertos mexicanos generan 54.8% de la recaudación aduanera nacional

la actividad portuaria mantiene un peso relevante en el comercio exterior del país

La Secretaría de Marina informó que las aduanas marítimas generaron 54.8 por ciento de la recaudación aduanera nacional durante julio de 2026, pese a que concentraron apenas 18.7 por ciento de los pedimentos.

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la actividad portuaria mantiene un peso relevante en el comercio exterior del país. Tan solo la Aduana de Manzanillo aportó más de 15 por ciento de la recaudación aduanera nacional durante ese mes.

Ante el crecimiento del comercio marítimo, de enero a julio de este año se destinaron 7 mil 942 millones de pesos a proyectos portuarios, entre los que se encuentran la ampliación y modernización de muelles, obras de dragado, vialidades, terminales y adquisición de equipamiento.

Manzanillo también registró un incremento en el movimiento de mercancías durante los primeros siete meses de 2026. El puerto movilizó 19.63 millones de toneladas de carga total, 7.4 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, además de alcanzar 2.46 millones de TEU, lo que representa un crecimiento de 11.7 por ciento.

Con este volumen, Manzanillo concentró 22.4 por ciento de la carga comercial movilizada por los puertos mexicanos entre enero y julio.

A la actividad comercial se sumaron acciones de vigilancia e inspección realizadas en los recintos portuarios. De enero de 2026 a la fecha, las autoridades han asegurado 3 mil 308 kilogramos de cocaína, 599 kilogramos de metanfetamina y 550 kilogramos de marihuana.

También fueron asegurados 188 mil 500 litros de sustancias químicas de uso dual y 255 millones 834 mil 200 cigarrillos, como resultado de las labores de inspección y coordinación interinstitucional.

La Secretaría de Marina, a través de las 18 Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONAS) y la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, señaló que continuará con proyectos de infraestructura y modernización para ampliar la capacidad operativa de los puertos y fortalecer su papel en el comercio exterior.