Trump garantiza una “excelente relación con México” en medio de revisión del T-MEC

Donald Trump (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno mantendrá una relación positiva con México y descartó que esté considerando abandonar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante una conferencia de prensa en Dublín, tras reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Trump fue cuestionado sobre el futuro del acuerdo comercial. Ante la pregunta de si su administración contemplaba retirarse del tratado, respondió que Estados Unidos tendrá “una gran relación con México”.

“Vamos a tener una excelente relación con México”, declaró el mandatario estadounidense, quien también sostuvo que actualmente existe una buena relación con Canadá, aunque acusó a ese país de haberse aprovechado de Estados Unidos durante décadas.

Diferencias con Canadá

Trump comparó la situación comercial de México con las tensiones que Washington mantiene con Canadá, país al que responsabilizó de haber “estafado” a Estados Unidos durante 50 años. El presidente estadounidense sostuvo que la relación comercial entre ambos países ha favorecido principalmente a Ottawa.

Siguiendo con su argumento, afirmó que Estados Unidos no necesita los productos canadienses en la misma medida en que Canadá requiere los estadounidenses. “No necesitamos sus productos, y ellos necesitan los nuestros”, dijo, al señalar que Canadá realiza prácticamente todos sus negocios con Estados Unidos, mientras que Washington hace mucho menos con Ottawa.

Trump agregó que Canadá se ha aprovechado de los problemas de Estados Unidos y mencionó particularmente a los agricultores dentro de sus señalamientos. Con esta postura, el mandatario defendió la necesidad de modificar las condiciones de la relación comercial con su vecino del norte.

El presidente también aseguró que el gobierno canadiense busca alcanzar un acuerdo comercial con Washington. Sin embargo, consideró que Ottawa todavía no está listo para concretarlo y comparó su posición con la de Irán, país que, según Trump, también busca llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

“Es una idea muy interesante. Canadá e Irán, ambos. Pero Canadá quiere llegar a un acuerdo, e Irán también. En el momento oportuno, ambas cosas podrían suceder”, señaló.

Aranceles y negociación

Las declaraciones se producen mientras continúan las diferencias comerciales entre Washington y Ottawa. El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló el jueves que su gobierno podría abstenerse de aplicar nuevas represalias contra las medidas comerciales más recientes de Estados Unidos, al considerarlas relativamente modestas frente a acciones anteriores.

Dos días antes, Washington había intensificado la disputa comercial al prohibir algunos productos lácteos canadienses y motocicletas, además de la mayoría de las bebidas alcohólicas, después de que entraran en vigor los aranceles de represalia impuestos por Canadá.

Trump también excluyó productos canadienses de grandes contratos gubernamentales estadounidenses de largo plazo. Carney indicó que su gobierno todavía analiza las medidas y reconoció que podrían generar consecuencias importantes para determinadas empresas e industrias.

Sin embargo, el primer ministro canadiense señaló que algunos de los nuevos aranceles estadounidenses sustituyeron a otros que Washington había retirado.

En este contexto, Trump insistió en que Canadá quiere alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, aunque consideró que Ottawa todavía no está preparada para hacerlo. Al mismo tiempo, reiteró que México tendrá una relación favorable con su gobierno.

Las declaraciones del presidente estadounidense ocurren en medio de las negociaciones y revisiones sobre el futuro del T-MEC, mientras México, Estados Unidos y Canadá mantienen bajo revisión las condiciones de su relación comercial en América del Norte.