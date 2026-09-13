Sedena: a la patria se le honra, a la Independencia se le preserva y la soberanía se le defiende

179 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes En el marco de la conmemoración del 179 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo aseveró que la soberanía no es solamente una aspiración histórica, sino que es un mandato Constitucional

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo aseveró que a la patria se le honra, la Independencia se preserva y la soberanía se defiende”.

Así lo estableció, en marco de la ceremonia del 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en el altar a la Patria, evento que estuvo encabezado por la Presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas del país, Claudia Sheinbaum Pardo, ante quien el general Trevilla Trejo sostuvo que la soberanía que nuestros héroes defendieron con valor “no es solamente una aspiración histórica, ni una expresión de patriotismo. Es además un mandato Constitucional”.

En la Carta Magna, dijo, reside la voluntad soberana del pueblo de México “y el deber irrenunciable de preservar la Independencia, la integridad y los intereses de la nación... México determina su propio destino, ejerce plenamente su soberanía y cuenta con instituciones sólidas para preservarlas”.

179 Aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes La presidenta Claudia Sheinbaum a su arribo al altar a la Patria, acompañada por los titulares de las secretarias de Defensa Nacional y de Marina

En la ceremonia, en el altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec, en donde la jefa del Ejecutivo Nacional, y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, asistieron también representantes del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, así como integrantes del gabinete legal y ampliado.

El general Trevilla Trejo sostuvo que “México determina su propio destino, ejerce plenamente su soberanía y cuenta con instituciones sólidas para preservarla”, al tiempo que refirió que la gesta heroica de los Niños Héroes contribuyó a fortalecer la conciencia nacional de un país todavía joven “y convirtió a Chapultepec en símbolo permanente de honor, dignidad y defensa de la patria”.

La conmemoración del 13 de septiembre, subrayó, no debe limitarse a recordar el pasado, sino entenderse como una reafirmación de que México determina su propio destino y de que la independencia, la integridad territorial y los intereses nacionales constituyen principios que también están protegidos por la Constitución.

Al dirigirse a la presidenta Sheinbaum Pardo, el general Ricardo Trevilla Trejo sostuvo que al remembrar la gesta heroica de 1847 “recordamos también que hay ideales que no mueren, y sacrificios que jamás serán en vano.

“Al honrar a quienes dieron su vida por México -añadió-, las fuerzas armadas renovamos el compromiso con la nación y reafirmamos que mientras exista un mexicano en uniforme militar dispuesto a servirla y honrarla la llama del patriotismo permanecerá encendida para defender nuestra bandera y nuestra soberanía”.

Con esa misma convicción, añadió, y en esta significativa fecha “las instituciones armadas nacionales le reiteramos a usted como nuestra Presidenta y Comandante Suprema que bajo su guía seguiremos contribuyendo en la seguridad y el bienestar del pueblo de México”.

La presidenta Sheinbaum Pardo pasó lista de Honor a los héroes de 1847 y 1914. Se realizó el pase de lista a los Niños Héroes, e integrantes del Colegio Militar realizaron una salva de fusilería para honrar la memoria de los jóvenes cadetes quienes dieron su vida en defensa de la patria frente a la invasión de los Estados Unidos.

También hizo entrega de espadines a seis cadetes del Heroico Colegio Militar en memoria de los héroes que el 13 de septiembre de 1847 defendieron el Castillo de Chapultepec.

Asimismo, depositó una ofrenda floral y montó guardia de honor en el Altar a la Patria acompañada por los secretarios de la Defensa y Marina, general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Pedro Ángeles Morales, respectivamente, así como por el presidente de la SCJN, la secretaria de Gobernación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.