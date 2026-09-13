Nombra PAN a Miriam Martínez Coordinadora de la Defensa de la Patria en Tlaxcala

El dirigente del PAN, Jorge Romero entrega constancia a Miriam Martínez como coordinadora de la Defensa de la Patria del PAN en Tlaxcala.

En un intento por no rezagarse frente a Morena, la dirigencia nacional del PAN nombró a la diputada local, Miriam Martínez Sánchez como su Coordinadora de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Tlaxcala, quien de manera automática se convertirá en la candidata de ese partido de cara a las elecciones del 2027 donde se renovará la gubernatura de esa entidad.

Martínez Sánchez, es esposa del actual dirigente del PAN en Tlaxcala, Angelo Gutiérrez Hernández, lo que ha generado fuertes críticas y reclamos al interior del panismo local que acusa presuntos favoritismos en la asignación de candidaturas plurinominales y puestos internos.

Una de ellas fue Adriana Dávila, ex candidata panista a esa gubernatura quien de plano desistió de contender por ese cargo en las últimas semanas al acusar “dados cargados” a favor de Martínez Sánchez.

La dirigencia nacional de Morena prevé que a mediados de septiembre queden definidas las 12 Coordinaciones Estatales de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía que aún permanecen pendientes, entre ellas la de Tlaxcala.

El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, entregó su constancia a Martínez Sánchez y destacó que este nombramiento forma parte del fortalecimiento de los liderazgos estatales de Acción Nacional, con mujeres y hombres cercanos a la ciudadanía y capaces de encabezar las causas que hoy importan a las familias.

“Hoy entregamos la constancia que acredita a Miriam como coordinadora de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad. Seguiremos trabajando unidos por las familias de Tlaxcala y por todo México”, expresó.

Romero Herrera sostuvo que su partido continuará fortaleciendo su presencia territorial y construyendo desde lo local una opción distinta a Morena, basada en seguridad, instituciones fuertes, libertades y mejores condiciones de vida para las familias.

“Tlaxcala demuestra que la defensa de la Patria, la Familia y la Libertad está más fuerte que nunca”, estableció

Romero aseveró que el PAN seguirá construyendo una alternativa frente a gobiernos que, dijo, han dejado de responder a las principales preocupaciones de la gente.

“Las familias quieren seguridad, oportunidades, buenos servicios y gobiernos que realmente resuelvan. Tlaxcala merece mucho más que abandono, ocurrencias y malos resultados”, afirmó.

Jorge Romero felicitó a Miriam Martínez y expresó su confianza en que realizará un gran trabajo al frente de esta nueva responsabilidad.

“Estoy seguro de que harás un gran trabajo defendiendo a las familias y construyendo un mejor futuro para Tlaxcala y para México”, señaló.