Atrapan en Jalisco al “Canguro”, operador logístico de un grupo delictivo de tráfico de drogas en EU

Detenido Ángel "N", alias "El Canguro". (SSPC)

Fue detenido Ángel “N”, alias “Canguro”, presunto operador logístico y coordinador de distribución y venta de drogas sintéticas en las ciudades de Seattle y Tacoma, en el estado de Washington, Estados Unidos.

Derivado de las investigaciones, se obtuvo información sobre su ubicación en el municipio de Zapopan, donde se implementó un operativo en el que fue detenido.

Durante el despliegue también se aseguró un arma de fuego, municiones y diversas dosis de presunta droga. Así, “El Canguro” y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.