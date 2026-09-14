Agricultura reporta abasto de chile, jitomate y cebolla

Producción de chile, jitomate y cebolla

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informó que está garantizado el abasto de chile verde, cebolla y jitomate en todo el país.

De acuerdo con cifras de la Dirección del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), en 2025 se contabilizaron 2 millones 979 mil 425 toneladas de chile verde, un ingrediente de temporada para preparar la salsa que acompaña a los tacos, tostadas, flautas u otras especialidades de la cocina tradicional.

En México se producen más de 40 variedades de chile, entre las que destacan jalapeño, poblano, habanero, chiltepín, morrón y guajillo por su uso cotidiano en la gastronomía.

Al corte de agosto de 2026 se reportó una producción de chile verde de 1 millón 887 mil 031 toneladas, cuya mayor aportación es de Sinaloa, con 785 mil 380 toneladas; Chihuahua, con 278 mil 217 toneladas, y San Luis Potosí, con 206 mil 624 toneladas.

El chile jalapeño es el de mayor producción, con 773 mil 292 toneladas registradas en 2025. Mientras tanto, las y los productores de chile poblano alcanzaron una producción de 362 mil 188 toneladas en el mismo periodo.

En el marco de las fiestas patrias, las y los agricultores de cebolla sumaron esfuerzos para producir 1 millón 354 mil 665 toneladas el año pasado y 1 millón 062 mil 157 toneladas al cierre de agosto de 2026.

En agosto del presente año se colocó Chihuahua como el principal estado productor, con 265 mil 016 toneladas; le siguieron Zacatecas, con 126 mil 543 toneladas, y Baja California, con 126 mil 068 toneladas.

La DGSIAP reportó 3 millones 118 mil 464 toneladas de jitomate al cierre de 2025 y 2 millones 108 mil 831 toneladas al octavo mes de 2026.

Asimismo, Agricultura impulsó el Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate. Derivado de este instrumento, entre junio y agosto de 2026 se han destinado más de 248 millones 281 mil pesos para entregar 48 créditos a las y los productores de esta hortaliza.