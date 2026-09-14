Organizaciones sociales piden cambiar impuestos al alcohol para financiar prevención y salud

Impuestos al alcohol (Rogelio Morales Ponce)

La demanda fue presentada frente al Congreso de la Unión, donde organizaciones instalaron inflables de una caguama y una barra de pan para señalar la diferencia de precios entre algunas bebidas alcohólicas y alimentos básicos.

Organizaciones sociales pidieron a legisladores mexicanos aprovechar la discusión del Paquete Económico 2027 para modificar el esquema de impuestos aplicado a las bebidas alcohólicas y utilizarlo como una herramienta para disminuir su consumo y obtener recursos destinados a prevención, tratamiento y atención sanitaria.

Durante una protesta frente al Congreso de la Unión, integrantes de distintos colectivos colocaron dos grandes inflables, una caguama y una barra de pan, con los que buscaron llamar la atención sobre el precio de algunas bebidas alcohólicas en comparación con un alimento básico.

Cambio al IEPS

Alonso Robledo, de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), cuestionó que el Paquete Económico 2027 no contemple una actualización sustancial del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para estas bebidas y afirmó que en México “el alcohol es mucho más barato que el pan”.

La propuesta de las organizaciones consiste en sustituir el esquema basado en el precio de venta por cuotas determinadas a partir de la cantidad de alcohol puro contenida en cada bebida. De acuerdo con los colectivos, esta estructura fiscal lleva más de una década sin cambios de fondo.

Las organizaciones estiman que una modificación de este tipo permitiría obtener alrededor de 30 mil millones de pesos adicionales, recursos que plantean destinar a programas relacionados con salud, prevención y atención.

Impacto en salud y violencia

Los colectivos también señalaron que 67 por ciento de la población respalda cambios fiscales al alcohol, porcentaje que aumenta a entre 74 y 75 por ciento cuando se plantea que los recursos obtenidos sean destinados a salud y desarrollo social.

Además, estimaron en más de 552 mil millones de pesos anuales los costos directos e indirectos relacionados con el consumo de alcohol y lo vincularon con más de 200 condiciones de salud.

Yahaira Ochoa, de la Red de Mujeres por la Salud (Remusa), señaló que en una de cada tres agresiones de pareja el agresor había consumido alcohol. También indicó que el riesgo de violencia física puede multiplicarse hasta seis veces cuando la pareja masculina bebe en exceso, aunque subrayó que el alcohol “nunca es la causa directa ni la excusa”.

Por su parte, Fernanda Torres, de Servicios a la Juventud (Seraj), indicó que más de 13.7 millones de jóvenes mexicanos consumen alcohol y defendió los impuestos como una medida para disminuir su asequibilidad.

Debate en el Congreso

Alfonso Godinez, de la Fundación para el Fortalecimiento de la Salud en México (Funsamex), recordó que México registró más de 207 mil nuevos casos de cáncer en 2022 y señaló que el alcohol está relacionado causalmente con al menos siete tipos de cáncer.

Adrián Martínez, del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol, resumió el planteamiento de las organizaciones al advertir que “cuando el alcohol es demasiado barato, alguien termina pagando la diferencia”.

La propuesta también cuenta con respaldo de representantes de la propia industria, quienes han planteado sustituir el esquema calculado sobre el precio de venta por uno basado en los litros de alcohol puro contenidos en cada bebida.

La discusión ocurre mientras avanza el proceso legislativo del Paquete Económico 2027, que contempla las modificaciones fiscales para el próximo año y cuya Ley de Ingresos deberá ser aprobada por las Cámaras del Congreso mexicano a más tardar el 31 de octubre.