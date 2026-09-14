Beatriz Mojica gana encuesta de Morena: será la coordinadora estatal de la 4T en Guerrero

Beatriz Mojica Morga La exsenadora fue nombrada oficialmente por Morena para el cargo de coordinadora de la Defensa de la Transformación

Como se esperaba, Morena designó a la senadora con licencia, Beatriz Mojica, como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

Con este nombramiento, la senadora con licencia se perfila como la próxima candidata del partido guinda a la gubernatura del estado rumbo a las elecciones de 2027.

Beatriz Mojica llama a la unidad en Morena

Entre gritos de “¡unidad, unidad!”, Mojica se dijo emocionada por la designación y reconoció el proceso interno de Morena como democrático y transparente.

“Aquí nadie sobra, esta responsabilidad se construirá con todos”, afirmó.

La morenista recordó que milita en la izquierda desde 1988 y aseguró que nunca ha cambiado de bandera política.

Con su designación como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Beatriz Mojica encabezará los trabajos políticos de Morena en Guerrero de cara al proceso electoral de 2027, cargo que tradicionalmente antecede a la definición de la candidatura a la gubernatura.(Información en proceso...)