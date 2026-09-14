IMSS: Festeja “El Grito” y cena de manera saludable

Cena saludable este 15 de septiembre Para festejar el grito de Independencia hay que optar por alimentos saludables y porciones moderadas y consumir preferentemente agua natural, evitar bebidas azucaradas y evitar el consumo de alcohol, para cuidar la salud, en especial quienes viven con enfermedades crónicas como: diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad, colesterol o triglicéridos elevados o ácido úrico elevado

Para la noche de este martes, en la que millones de familias celebrarán el tradicional Grito de Independencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sugiere llevar a las mesas de las familias platillos sabrosos y que al mismo tiempo serán los aliados perfectos, para el cuidado a la salud.

Itzel Valtierra Martínez, especialista en Nutriología, adscrita Nutrición Hospitalaria de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, recordó que una alimentación saludable debe ser: completa, equilibrada, variada, suficiente e inocua, por lo que el Plato del Bien Comer debe incluir los tres grupos de alimentos: verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal.

Recordó que las necesidades de calorías para cada persona dependen de su sexo, peso, estatura, actividad física, estado de salud y etapa fisiológica, como embarazo o lactancia.

Todos debemos cuidarnos

La nutrióloga Itzel Valtierra Martínez señaló que aunque todas las personas pueden beneficiarse de una alimentación saludable y equilibrada durante estas celebraciones, deben tener cuidado en especial quienes viven con enfermedades crónicas como: diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad, colesterol o triglicéridos elevados o ácido úrico elevado, entre otros padecimientos.

El tradicional pozole

Señaló que los platillos relacionados con las Fiestas Patrias pueden integrar cantidades y calidades de alimentos saludables, como es el tradicional pozole con carne de pollo sin piel o carne de cerdo magra, retirando la grasa visible, aumentar las guarniciones de lechuga o col, cebolla, rábano, limón y chile.

Servir una porción moderada de maíz pozolero, y optar por tostadas horneadas en lugar de fritas, así como moderar el consumo de crema, chicharrón, queso y salsas.

Para preparar se sugiere usar poca sal y aprovechar hierbas y especias para darle sabor.

Chiles en nogada, sin capear y carne magra

Si la propuesta para la cena son los chiles en nogada, la sugerencia es prepararlos sin capear, utilizar carne molida magra, pollo o una combinación de carne y lentejas.

Aumentar la cantidad de frutas frescas y verduras del relleno, evitar la fruta cristalizada, el azúcar y moderar la cantidad de aceite, en tanto que para la nogada usar una porción moderada de nuez de castilla, optar por yogur natural sin azúcar en lugar de crema por yogur natural sin azúcar, si se desea disminuir la grasa, evitar azúcar y moderar la cantidad de sal.

Si la opción son tostadas, de preferencia que sean horneadas

Las tostadas también son un clásico de esta temporada. La recomendación es optar por tostadas horneadas y no fritas, para una cena más saludable.

Elegir coberturas como frijoles de la olla, pollo deshebrado, atún en agua, ceviche o verduras, así como añadir abundante lechuga, jitomate, cebolla, pepino o aguacate en porción moderada.

Utilizar poca crema, queso y mayonesa; pueden sustituirse por yogur natural sin azúcar, así como evitar guisos muy grasosos, chorizo, carnitas y exceso de productos procesados.

Parte del autocuidado es moderar el número de tostadas, con la recomendación de consumir preferentemente agua simple, para mantener una adecuada hidratación, aunque, otra propuesta es consumir, de manera moderada, aguas de sabor de: jamaica, limón, tamarindo o naranja con chía, sin azúcar.

en este sentido, se resaltó que de preferencia se debe evitar el consumo de refrescos, jugos, néctares y otras bebidas azucaradas, porque aportan altas cantidades de azúcar y calorías.

Asimismo, se recomienda evitar el consumo de bebidas alcohólicas, pues además de aportar calorías, su abuso puede afectar la salud.