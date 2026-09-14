Elige Morena a Beatriz Mojica como coordinadora estatal en Guerrero; pide cerrar filas ante reclamos

Beatriz Mojica recibió su constancia como coordinadora de Morena para la Defensa de la Transformación en Guerrero

Beatriz Mojica pide cerrar filas — Con la ausencia del PT, y algunas inconformidades de contendientes, Morena designó a la senadora con licencia, Beatriz Mojica como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero

Con ello, Mojica Morgan se perfila como la próxima candidata del partido guinda a la gubernatura rumbo a las elecciones de 2027.

Desde antes del anuncio, se conoció la inconformidad de algunos contendientes internos que llevó incluso a que el PT se ausentara del evento en protesta por el resultado.

Pero los petistas no fueron los únicos inconformes, pues en Morena las caras largas y molestia fueron la característica del anunció.

El rostro desencajado de la ex consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, Estela Damián era evidente.

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina Lópéz no solo mostró un rostro desencajado sino que expresó su molestia al término del anunció y aseguró que Mojica Morgan solo ganó “la encuesta de papel”.

Ello mientras las huestes de Mojica Morgan coreaban de manera insistente “ unidad, unidad”.

El PVEM a través de Arturo Escobar llamó a cerrar filas y aseguró que la unidad no será de fotografía. “Sera de respaldo”, aseveró al refrendar su apoyo a Mojica.

La ahora coordinadora estatal de Morena en Guerrero, recalcó que no habrá vencidos ni vencedores cobrando facturas.

“ No habrá regreso al pasado, habrá mucha transformación”, aseveró ante dirigentes morenistas.

CONTACTO CON FELIX

Poco después en entrevista,Mojica Morgan desestimó los riesgos de fractura y rompimiento en él morenismo guerrerense tras los reclamos de algunos de sus compañeros y hasta la ausencia del PT y reviró que la unidad se construye desde abajo.

“Guerrero siempre cierra filas en defensa de la transformación” estableció

Recalcó que no habra ruptura en Guerrero. “ Siempre trabajamos en unidad”, estableció

— ¿Qué pasará con el PT? , se le cuestionó

— Ese es un tema de las dirigencias y se lo dejamos a ellas.

Mojica Morgan reconoció que tiene diálogo y contacto con los liderazgos morenistas de Guerrero entre ellos con Félix Salgado Macedonio.

“ Platicamos con todos. Mantenemos Una comunicación constante con Félix y todos los personajes” , insistió

Entre gritos de unidad, unidad, Mojica reconoció el proceso democrático y transparente en Morena y recalcó una y otra vez que nadie sobra en esta lucha por la gubernatura.

“Aquí caben todos los que tengan trayectoria limpia”, aseguró

Elige Morena a Beatriz Mojica como coordinadora estatal en Guerrero; pide cerrar filas ante reclamos

Desde antes del anuncio, se conoció la inconformidad de algunos contendientes internos que llevó incluso a que el PT se ausentara del evento en protesta por el resultado.

La Crónica de Hoy 2026