Beatriz Mojica será la coordinadora estatal de Morena en Guerrero

Beatriz Mojica Morga La exsenadora fue nombrada oficialmente por Morena para el cargo de coordinadora de la Defensa de la Transformación

Como se esperaba, Morena designó a la senadora con licencia, Beatriz Mojica como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero

Con ello, la senadora con licencia se perfila como la próxima candidata del partido guinda a la gubernatura rumbo a las elecciones de 2027.

Entre gritos de unidad, unidad, Mojica se dijo emocionada y reconoció el proceso democrático y transparente. “Aqui nadie sobra, esta responsabilidad se construirá con todos”, afirmó

Recordó que camina en la izquierda desde 1988 y nunca ha cambiado de bandera.

(Información en proceso...)