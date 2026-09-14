Morena propone comisión para vigilar posible injerencia extranjera en elecciones

Diputados de Morena plantearon crear una comisión temporal en San Lázaro para revisar posibles financiamientos extranjeros, campañas de desinformación y operaciones digitales que busquen influir en los procesos electorales de México.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el vocero de la bancada de Morena, Arturo Ávila Anaya, presentaron una propuesta para crear una Comisión Especial para el Seguimiento y Prevención del Financiamiento Extranjero, la Injerencia Digital y las Operaciones Automatizadas de Desinformación en los Procesos Electorales. La iniciativa busca que la Cámara de Diputados pueda dar seguimiento a posibles operaciones digitales coordinadas que tengan como objetivo modificar la conversación pública o influir en la decisión de los ciudadanos durante los procesos electorales.

Gutiérrez Luna señaló que las nuevas tecnologías han cambiado la manera en que las personas se informan y participan en el debate público. Sin embargo, consideró que también existen riesgos relacionados con el uso de bots, perfiles falsos, trolls, publicidad digital y redes coordinadas para generar tendencias artificiales “Estamos viviendo la era digital y dentro de ésta, también se tiene que cuidar la democracia”, afirmó el legislador, quien agregó que no se debe permitir que dinero extranjero o estructuras digitales coordinadas busquen manipular la conversación pública o influir en la voluntad de los mexicanos.

Por su parte, Arturo Ávila indicó que la defensa de la democracia debe adaptarse a los nuevos retos tecnológicos. Explicó que la propuesta busca identificar si existen recursos, actores o estructuras extranjeras que intenten intervenir de manera artificial en la conversación pública y en los procesos electorales.

Buscan proteger la libertad de expresión

Los legisladores señalaron que cualquier investigación deberá realizarse con evidencia, dentro del marco constitucional y respetando la libertad de expresión, el periodismo, la opinión política y la crítica. Gutiérrez Luna sostuvo que el derecho a la información y la libertad de expresión son elementos fundamentales de la democracia, por lo que no deben ser utilizados para manipular deliberadamente la conversación pública. La comisión tendría entre sus objetivos conocer, cuando existan indicios, quién financia, quién opera, desde dónde y con qué propósito se realizan determinadas operaciones digitales que pudieran afectar la deliberación democrática.

Morena también mencionó antecedentes de posibles operaciones de comunicación e influencia política difundidos públicamente en distintos países de América Latina. Entre estos casos se encuentran publicaciones que han relacionado a La Derecha Diario con el avance de fuerzas políticas de derecha en países como Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile.

También se hizo referencia a un audio atribuido a Fernando Cerimedo, exconsultor argentino, en el que presuntamente habla sobre su relación con el ciudadano español Javier Negre y sobre campañas contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Los legisladores aclararon que estos señalamientos deberán ser verificados y que su mención no representa por sí misma una determinación de responsabilidad.

La propuesta contempla revisar la posible existencia de redes transnacionales, mecanismos de coordinación, financiamiento extranjero y participación de operadores de otros países en actividades digitales que busquen generar tendencias artificiales o difundir desinformación.La comisión podría convocar a autoridades, especialistas, académicos, organizaciones civiles, plataformas digitales, empresas tecnológicas y medios de comunicación para obtener información y elaborar propuestas. Arturo Ávila afirmó que Morena respaldará una revisión institucional basada en la legalidad, la pluralidad y el respeto a las libertades.

Finalmente, los diputados plantearon que la comisión sea plural, temporal y no dictaminadora, con vigencia hasta la conclusión de la LXVI Legislatura. Entre sus principales tareas estaría elaborar un diagnóstico sobre la propaganda político-electoral en internet, un mapa de riesgos sobre operaciones automatizadas y redes coordinadas, además de propuestas legislativas para fortalecer la protección de los procesos electorales en México.