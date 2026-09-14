Con volúmenes calculados de agua, México cumplirá su cuota de entregas a EU

Volumen de agua en México

Frente a la crisis hídrica que enfrentan los dos embalses más grandes de Estados Unidos por causa de una sequía extrema que afecta la cuenca del río Colorado y que compromete el suministro del vital líquido a 40 millones de personas del suroeste estadounidense, el Gobierno de México, comprometido a cumplir con el acuerdo de agua de 1944, gestiona con las autoridades de la administración de Donald Trump, esquemas de entrega de agua flexibles sin comprometer el consumo humano y agrícola en estados del norte del país, mientras que también avanza en el programa nacional de tecnificación de riego para aprovechar el recurso y evitar su desperdicio.

La entrega de agua por parte de México a EU se llevará a cabo de acuerdo con el compromiso entre ambas naciones a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA-sección México), para liberar volúmenes calculados del vital líquido de las presas según la disponibilidad hidrológica, pero sin desproteger el consumo humano ni el riego agrícola en los estado del norte de México.

La CILA, un organismo binacional creado en 1889 para resolver asuntos de límites territoriales y el manejo de aguas internacionales entre México y EU encabeza la representación diplomática y técnica de ambos gobiernos, aplicando los mecanismos de contención por sequía extraordinaria.

A la par de la entrega de agua que esté disponible, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), impulsa la tecnificación del riego agrícola, la creación de nuevos registros nacionales de agua y acuerdos bilaterales adaptados a las sequías extremas para reponer los déficits compartidos sin comprometer el abasto nacional, estrategia que se aplica desde 2025 y que se mantendrá hasta el 2030.

Como consecuencia de los bajos niveles en las principales presas de EU, el Gobierno mexicanos se comprometió a cumplir con sus entregas de agua para mitigar la crisis hídrica del vecino país, pero dada la situación que enfrenta EU, de acuerdo con las actas 323 firmada en 2017 y la 330 signada en febrero de 2021 como acuerdo en la CILA, la asignación de agua a México por parte de Estados Unidos se decidirá dependiendo del nivel y elevación de la presa Hoover en el vecino país.

En el caso de las entregas por parte de México a su vecino del norte, la situación suele tener alguna presión por la demanda del vital líquido, toda vez que de acuerdo con las autoridades responsables del monitoreo delas presas estadounidenses, sus dos embalses más grandes como son el Lago Mead, conocida como Presa Hoover y el Lago Powell, identificada también como Presa Glen Canyon, se encontraban hasta agosto del 2026 en niveles críticos muy bajos debido a la sequía extrema y prolongada en la cuenca del río Colorado.

Autoridades de EU advierten que esta situación no solo compromete el suministro de agua y electricidad para más de 40 millones de personas del suroeste de EU, sino que también afecta directamente la entrega de agua acordado hacia México.

Frente a este panorama, el Gobierno mexicano mantiene forme su compromiso de entrega del agua al vecino del norte pero sin comprometer el consumo para comunidades del norte del país ni para el sector agrícola, por lo que las entregas serán controladas con liberaciones fraccionadas del Río Bravo, según la disponibilidad real de las presas, con lo que se mantendrán el pago de los déficits acumulados cuando la sequía extrema impide cumplir las cuotas en los ciclos quinquenales normales.

DE acuerdo con reportes de la Conagua, dependencia que se encarga de la administración del vital líquido, el Gobierno Federal entrega entre el 30 por ciento y el 40 por ciento de la cuota mínima anual establecida en el Tratado de 1944, toda vez que la sequía en las presas del norte, pese a algunas lluvias, frena mayores liberaciones del recurso hacia Estados Unidos. Las presas comprometidas en la entrega de agua al vecino país y que pertenecen a la cuenca del Río Bravo son: Presa Internacional La Amistad (Coahuila / Texas) y Presa Internacional Falcón (Tamaulipas / Texas).La Boquilla y Francisco I. Madero (Las Vírgenes) (Chihuahua): Ubicadas sobre el Río Conchos, el principal afluente tributario para el pago del tratado de 1944.El Cuchillo (Nuevo León) y Presa Venustiano Carranza (La Roscilla en Coahuila): Pertenecientes a las cuencas de los ríos San Juan y Salado, son utilizadas de forma extraordinaria para liberar caudales para cumplir con el acuerdo binacional.

El pago de agua al vecino del norte y los volúmenes controlados en las entregas responden a los niveles críticos en las presas mexicanas, como La Amistad y Falcón, que operan con niveles históricamente bajos de entre el 15 por ciento y el 24 por ciento de su capacidad total; las Presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Cuchillo registran niveles reducidos por la sequía prolongada y el agua de éstas está reservada con prioridad para asegurar el consumo humano y agrícola local, lo que impide liberar caudales adicionales hacia el Río Bravo.

Los niveles reportados por la Conagua en las presas hasta julio pasado registraban: La Boquilla, en Chihuahua, 22.7 por ciento de su capacidad útil.Francisco I. Madero / Las Vírgenes, en Chihuahua, entre el 58 por ciento y el 59 por ciento de su capacidad.El Cuchillo, en Nuevo León, con el 54.3 por ciento de su capacidad.

ESTRATEGIA

Frente a este panorama y con la apuesta de aprovechar al máximo los niveles de agua de embalses y presas, no sólo del norte sino de todo el país, el Gobierno Federal tienen en proceso el Programa Nacional de Tecnificación de Riego, programa que comprende por el momento una vigencia de seis años, entre el 2024 y 2030, como parte del Plan Nacional Hídrico.

De acuerdo con la Conagua, la meta de esta estrategia es la de modernizar más de 200 mil hectáreas agrícolas priorizando las cuencas con mayor estrés del norte del país, según se establece en los Proyectos del Gobierno Federal.La iniciativa fue impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). (Gob,MX) La tecnificación y modernización del riego consiste en reemplazar la aplicación de agua por gravedad o inundación por sistemas de alta precisión para reducir el desperdicio y la pérdida por evaporación o infiltración..

Este programa consiste en la modernización y entubamiento de canales principales, la nivelación parcelaria y la instalación de sistemas de riego de alta precisión, como goteo y aspersión, complementados con sistemas fotovoltaicos en pozos, lo que de acuerdo con el proyecto, traerá beneficios en la reducción de hasta un 40 por ciento del agua desperdiciada por infiltración o evaporación, lo que permitirá recuperar miles de millones de metros cúbicos para los acuíferos. (Rieggo.com) Asimismo, permitirá un flujo constante de humedad, incrementando el rendimiento de las cosechas, a la vez que disminuirán los gastos operativos en mano de obra y consumo de electricidad o combustible para el bombeo. (Agrichem Mexico) La inversión comprometida en este proyecto es de 63,153 millones de pesos para el periodo entre 2025 y el 2030, habiéndose ejercido más de 5,200 millones de pesos sólo en su primer año de ejecución.

En su segundo año, esta estrategia de aprovechamiento del agua en los principales Distritos de Riego del norte del país llevan avances importantes: Región Lagunera (Coahuila y Durango): 67% Río Mayo (Sonora): 56% Río Yaqui (Sonora): 55% Culiacán-Humaya (Sinaloa): 47% Valle de Juárez (Chihuahua): 39% Delicias (Chihuahua): 35% Bajo Río San Juan (Tamaulipas): 33% Río Fuerte (Sinaloa): 30% Río Colorado (Baja California): 20% Bajo Río Bravo (Tamaulipas): 15%