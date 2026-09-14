Cronología del caso Claudia Tacoronte: ¿Qué es lo que se sabe al momento de la estudiante española asesinada en Morelos?

UAEM El caso ocurrido este fin de semana ha causado indignación y consternación en la comunidad estudiantil luego de que la mujer de 21 años perdiera la vida a causa de las heridas por arma blanca Foto: Cuartoscuro

El caso de Claudia Tacoronte, una estudiante española asesinada en el estado de Morelos, ha generado atención por sus implicaciones de seguridad y por el seguimiento de las autoridades mexicanas y españolas. Para abordar lo ocurrido, es necesario distinguir los hechos confirmados de las versiones que aún no hayan sido acreditadas oficialmente.

Informan el asesinato de Claudia Tacoronte en Cuautla, Morelos: ¿Qué fue lo que pasó?

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años y originaria de Canarias, España, fue asesinada el sábado 12 de septiembre de 2026 en el municipio de Cuautla, Morelos. La joven estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada y se encontraba en México como estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

De acuerdo con la información difundida por la UAEM y las primeras versiones sobre el crimen, la agresión ocurrió en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se desarrollaba un evento cultural relacionado con plantas medicinales.

La estudiante habría sido atacada con un arma blanca y murió a consecuencia de las heridas. Las circunstancias exactas del ataque y la identidad de la persona responsable permanecen bajo investigación.

¿Qué ha dicho la Fiscalía de Morelos sobre el asesinato de Claudia Tacoronte?

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio. El fiscal estatal, Fernando Blumenkron, señaló que la institución intervino desde el primer momento y que la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio participa en las pesquisas.

La aplicación de este protocolo no significa que ya se haya establecido jurídicamente que el crimen fue un feminicidio por razones de género. La investigación deberá esclarecer las circunstancias de la muerte, determinar el móvil y establecer las responsabilidades correspondientes. Las autoridades han señalado que se agotarán las líneas de investigación para identificar y detener a la persona responsable.

¿Qué se sabe sobre Claudia Tacoronte y el contexto del crimen?

Claudia Tacoronte Aguilera era estudiante de la Universidad de Granada y realizaba una estancia de movilidad académica en la UAEM. La institución española confirmó su identidad y expresó sus condolencias a sus familiares, amistades y compañeros. También puso sus recursos a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas en México.

La información inicial sobre el ataque apunta a un posible asalto con arma blanca, pero todavía no existe una resolución judicial que establezca de manera definitiva el móvil del asesinato. Por ello, los detalles sobre la secuencia de los hechos, el responsable y las circunstancias que rodearon la agresión deben considerarse sujetos a la investigación.

Hasta el momento, el asesinato de Claudia Tacoronte continúa bajo investigación en Morelos. La Fiscalía no ha dado a conocer una resolución definitiva sobre el móvil ni la identidad de la persona responsable. La prioridad institucional expresada tanto en México como en España es esclarecer el crimen, determinar responsabilidades y garantizar justicia para la estudiante y su familia