Gobierno rechaza intervención extranjera y defiende cooperación con Estados Unidos (Moisés Pablo Nava)

El gobierno mexicano reiteró su rechazo a una posible intervención extranjera en territorio nacional y señaló que la relación con Estados Unidos debe mantenerse bajo un esquema de cooperación y coordinación, pero sin subordinación.

El tema fue abordado durante la conferencia matutina luego de que se presentara una información sobre una supuesta encuesta que señalaba que la mayoría de los mexicanos estaría de acuerdo con una intervención extranjera para combatir a grupos criminales. Durante la conferencia se cuestionó la veracidad de esa información debido a que el supuesto documento y la encuesta mencionada no tenían fuentes claras.

La respuesta del gobierno fue señalar que este tipo de publicaciones podrían tener como objetivo influir en la opinión pública y, especialmente, tener algún efecto dentro del proceso electoral de Estados Unidos. La presidenta sostuvo que la elección estadounidense debe definirse por los propios ciudadanos de ese país y que México no debe convertirse en un factor para determinar ese proceso. También se recordó que existe una relación cercana entre ambos países, debido a los vínculos económicos, sociales y familiares, sin embargo, se insistió en que esa relación no significa que México deba aceptar una intervención extranjera.

Durante la conferencia se mencionó que existen diferentes encuestas sobre el tema y que una de las mediciones presentadas señalaba que sólo nueve por ciento de las personas consultadas estaría de acuerdo con una intervención de Estados Unidos, en contraste, se afirmó que alrededor de 91 por ciento estaría en contra de una intervención de ese tipo. La diferencia entre estas cifras fue utilizada para cuestionar la información que circuló previamente sobre una supuesta mayoría de mexicanos que apoyaría una intervención.

La postura del gobierno fue que México sí puede trabajar con Estados Unidos en materia de seguridad, pero bajo un esquema de cooperación. En ese sentido, se planteó como principal concepto la “coordinación sin subordinación”. La administración federal también defendió que las acciones contra el crimen organizado deben mantenerse bajo responsabilidad de las autoridades mexicanas.

Durante la conferencia se recordó que incluso existen declaraciones de autoridades estadounidenses que reconocen la coordinación entre ambos países. El gobierno consideró contradictorio que algunas publicaciones presenten a México como un país incapaz de enfrentar sus problemas y, al mismo tiempo, señalen que los mexicanos supuestamente estarían pidiendo una intervención extranjera. La presidenta afirmó que México debe defender su soberanía y evitar cualquier forma de injerencia extranjera, la postura, dijo, no solamente responde a una cuestión política, sino también a principios históricos y constitucionales.

En la conferencia también se señaló que algunas informaciones pueden ser utilizadas para generar una percepción negativa dentro de México y Estados Unidos. La preocupación central es que las noticias sin fuentes claras puedan utilizarse para justificar una intervención o influir en la opinión de los ciudadanos.

El gobierno llamó a revisar con cuidado este tipo de información antes de compartirla o tomarla como verdadera. El tema de la seguridad continuará siendo uno de los asuntos importantes en la relación entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la administración federal mantiene como postura que cualquier colaboración debe realizarse respetando la soberanía nacional, de esta manera, el gobierno mexicano marcó distancia de cualquier posibilidad de que fuerzas extranjeras realicen operativos de manera unilateral en territorio nacional.

La posición expresada durante la conferencia fue clara: México está dispuesto a cooperar con Estados Unidos, pero sin aceptar subordinación ni intervención. El debate también abrió la discusión sobre el uso de información y encuestas en momentos electorales y sobre la manera en que pueden influir en la opinión pública de ambos países.