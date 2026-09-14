Gentrificación aumenta presión sobre rentas y desplaza a familias en varias ciudades

El aumento de las rentas y la llegada de personas con mayores ingresos a distintas zonas del país fueron señalados durante la conferencia matutina como parte del fenómeno de gentrificación que afecta a ciudades como la Ciudad de México, Zapopan, Tijuana y la Riviera Maya.Durante la conversación se explicó que la llegada de extranjeros y personas con mayor poder adquisitivo puede provocar un incremento en los precios de las viviendas.

Una de las preocupaciones planteadas fue que las familias que han vivido durante años en determinadas zonas terminen siendo desplazadas porque ya no pueden pagar las nuevas rentas. El fenómeno fue relacionado con lo que durante la conferencia se llamó el “sueño mexicano”, entendido en este contexto como la posibilidad de ganar en dólares y gastar en pesos.

La situación puede hacer que México resulte atractivo para personas extranjeras que buscan vivir en el país, principalmente por la diferencia en el poder adquisitivo. De acuerdo con lo expuesto, este fenómeno ya puede observarse en diferentes ciudades y regiones, entre los lugares mencionados estuvieron la Ciudad de México, Zapopan, Tijuana y la Riviera Maya.

El aumento de las rentas representa una de las principales preocupaciones para las familias que viven en estas zonas. Durante la conferencia se puso como ejemplo el caso de una persona cuya renta aumentaría entre 20 y 25 por ciento al terminar el contrato.

Aunque este tipo de aumento puede ser legal dependiendo de las condiciones del contrato, fue presentado como un ejemplo de la presión que enfrentan los habitantes. Además del aumento de rentas, se habló de posibles casos de corrupción relacionados con el desarrollo inmobiliario.

La presidenta recordó las denuncias realizadas anteriormente sobre el llamado “cártel inmobiliario” de la alcaldía Benito Juárez, relacionado con presuntas violaciones al uso de suelo. Según lo explicado, uno de los mecanismos utilizados habría sido permitir construcciones con más niveles de los autorizados a cambio de pagos ilegales.

También se señaló que en algunos casos los desarrolladores podían ser presionados para cumplir con determinadas condiciones bajo amenaza de clausura, el gobierno consideró que estas prácticas deben ser denunciadas cuando existan irregularidades.

Otro de los puntos destacados fue la necesidad de impulsar vivienda social para evitar que las ciudades solamente construyan propiedades destinadas a personas con altos ingresos. Durante la conferencia se explicó que durante años se construyeron viviendas con precios superiores a cinco millones de pesos, lo que limita el acceso a un sector reducido de la población.

Ante esto, el Programa de Vivienda para el Bienestar busca impulsar casas con precios más accesibles. Las autoridades señalaron que este tipo de política también ha comenzado a influir en el sector privado.

De acuerdo con lo presentado, algunos desarrolladores privados han empezado a construir viviendas sociales, además de las propiedades de precios elevados. Se mencionaron viviendas de alrededor de un millón o un millón 200 mil pesos como parte de este nuevo mercado.

La estrategia busca ampliar las opciones para personas que no tienen recursos suficientes para comprar una vivienda de varios millones de pesos. El gobierno planteó que la vivienda social puede convertirse en una herramienta para reducir los efectos de la gentrificación.

Sin embargo, el problema también requiere atender el aumento de rentas, el uso de suelo y las posibles prácticas de corrupción inmobiliaria. La llegada de nuevos habitantes a las ciudades puede generar inversión y actividad económica, pero también representa un reto cuando provoca que las personas que ya viven en una zona tengan que abandonarla. Por ello, el debate sobre la gentrificación se centra en encontrar un equilibrio entre desarrollo urbano, inversión y derecho a permanecer en las comunidades.

Las autoridades señalaron que cualquier irregularidad relacionada con el uso de suelo debe ser denunciada. También se destacó la importancia de aumentar la construcción de vivienda accesible para que las ciudades no queden reservadas únicamente para quienes tienen mayores ingresos.