Giras por 18 estados reúnen a más de 300 mil personas

Claudia Sheinbaum (Moisés Pablo Nava)

Las giras realizadas por distintos estados del país han reunido a más de 300 mil personas, de acuerdo con el balance presentado durante la conferencia matutina, donde también se habló sobre la importancia de la independencia, la soberanía y la identidad nacional.

Durante la conferencia se informó que las actividades recorrieron 18 entidades como parte de las asambleas denominadas “Honestidad y Resultados”. En los últimos recorridos se visitaron Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo e Hidalgo. De acuerdo con los datos presentados, Tamaulipas registró la asistencia de alrededor de 12 mil personas, mientras que en Veracruz se reportaron 42 mil asistentes en Boca del Río.

Uno de los encuentros con mayor participación ocurrió en Chiapas, donde se contabilizaron 55 mil personas. También se informó de una asistencia de 18 mil personas en Quintana Roo y 13 mil en Hidalgo, a pesar de que durante esta última actividad se registró lluvia. En total, las actividades realizadas durante los dos fines de semana reunieron a más de 300 mil personas.

Además de las reuniones políticas, durante las giras se abordaron temas relacionados con la historia de México y el llamado a defender la independencia y la soberanía nacional. Durante la conferencia se señaló que en las diferentes entidades se encontró entusiasmo entre los asistentes y una participación importante de la población. Uno de los momentos destacados ocurrió en Chiapas, donde fue presentado un libro elaborado por mujeres indígenas que aprendieron a leer y escribir.

El libro fue escrito en español y tzotzil y contiene capítulos relacionados con la vida de la presidenta, además de estar elaborado con bordados realizados por las propias mujeres. La obra fue relacionada con un programa de alfabetización impulsado en Chiapas junto con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Según los datos presentados, este programa ha permitido que 250 mil personas, principalmente de pueblos indígenas, aprendan a leer y escribir.

Uno de los aspectos destacados fue que el aprendizaje no se limita al español, sino que también contempla las lenguas originarias de las comunidades. Las autoridades señalaron que, si el programa logra duplicar sus resultados, Chiapas podría acercarse a una cobertura total de alfabetización. La situación fue presentada como un ejemplo de cómo los programas educativos pueden cambiar la vida de las personas, especialmente de quienes durante años no tuvieron acceso a la educación básica.

Durante la conferencia también se habló de la relación entre las giras y el sentimiento de identidad nacional. Se recordó la figura de Jacinto Canek, considerado un héroe maya que se levantó contra las injusticias durante la época colonial. La referencia fue utilizada para hablar de la dignidad y el orgullo del pueblo mexicano.

En este contexto, se destacó que las giras no solamente han servido para presentar avances del gobierno, sino también para hablar sobre episodios de la historia nacional y la importancia de mantener presentes conceptos como soberanía, independencia y dignidad. Las actividades realizadas en las entidades también permitieron mostrar las diferentes expresiones culturales de cada región.

El libro elaborado por mujeres indígenas fue uno de los ejemplos utilizados para destacar la combinación entre educación, cultura y participación comunitaria. De esta manera, las giras por el país fueron presentadas como espacios de encuentro con la población y como parte de una estrategia para mantener comunicación directa con diferentes sectores.

El balance presentado señala que la participación ciudadana ha sido amplia y que los encuentros han reunido a cientos de miles de personas en diferentes estados. La conferencia también resaltó que las actividades continuarán con el objetivo de mantener el contacto con la población y abordar temas relacionados con los resultados del gobierno y la historia de México.