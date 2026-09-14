“Vivienda para el Bienestar beneficiará a 12 millones de familias”: Sheinbaum

Viviendas para el Bienestar (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el programa “Vivienda para el Bienestar” representará una derrama económica anual equivalente a aproximadamente 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y beneficiará a alrededor de 12 millones de familias durante este sexenio.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum detalló que la meta es construir 1.8 millones de viviendas nuevas para personas con ingresos menores a 2.9 salarios mínimos.

Explicó que inicialmente había estimado que el programa equivaldría uno por ciento del PIB, pero al sumar la inversión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Sociedad Hipotecaria Federal, la derrama económica alcanza alrededor de 1.2 por ciento del PIB anual.

La presidenta destacó que tan solo el Infonavit contempla cerca de 379 mil millones de pesos, así como calculó una derrama de 70 mil millones de pesos por parte del Fovissste y alrededor de 30 mil millones de pesos de la Conavi.

12 millones de familias serán beneficiadas

Sheinbaum reveló que los 1.8 millones de viviendas nuevas corforman una parte de una iniciativa más amplia, pues el programa considera a 1.8 millones de créditos para mejoramiento de vivienda a través del Fovissste, Infonavit y Conavi.

A lo cual se agregan las acciones para optimizar las condiciones de créditos existentes, como reestructuraciones, descuentos, congelamientos y liquidaciones, que han alcanzado a 5.1 millones de familias.

La presidenta resaltó que el gobierno federal prevé entregar al menos un millón de escrituras, cifra que podría acrecentar debido a la simplificación de los trámites para escriturar viviendas.

Aclaró que el programa no se limita a las personas con menores ingresos, ya que los derechohabientes del Infonavit pueden acceder a créditos tradicionales acorde a sus condiciones laborales y salariales.

De tal modo que, la mandataria presidencial dio como que una persona que percibe cinco salarios mínimos y cuenta con Infonavit puede adquirir un crédito tradicional del Instituto, sin necesidad de que sea una vivienda bajo el esquema de Vivienda para el Bienestar.

Con estas gestiones, evaluó que aproximadamente 12 millones de familias serán beneficiadas por el conjunto del programa durante la administración actual.

Sedatu reporta avances en vivienda

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, presentó los avances del programa y mencionó que, dentro de las metas establecidas para “Vivienda para el Bienestar”, se registra un avance de 30 por ciento en la construcción de 500 mil viviendas nuevas.

Este progreso iguala a más de 148 mil viviendas contratadas y más de 76 mil con obra iniciada.

En tema de mejoramiento de vivienda, Vega Rangel reportó un cumplimiento de 47 por ciento, con más de 127 mil apoyos otorgados y una inversión de 5 mil 680 millones de pesos.

Asimismo, las autoridades federales han otorgado 337 mil escrituras para brindar certeza jurídica, lo que significa 34 por ciento de avance respecto a la meta de un millón de documentos.

Entre las modificaciones estructurales vinculadas con el programa se halla la reforma constitucional al artículo 4 y a la Ley de Vivienda, con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda adecuada y autorizar que instituciones como el Infonavit y el Fovissste vuelvan a construir vivienda.

Vega Rangel destacó que estos avances son posibles con la colaboración de los gobiernos estatales y municipales, sobre todo por medio de la aportación de reservas territoriales.

Las entidades que encabezan las aportaciones de suelo para atender el rezago habitacional son Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz.

La titular de la Sedatu precisó que esos 5 estados son, por ahora, los que acumulan una mayor cantidad de construcción de viviendas de interés social.

Más de 667 mil viviendas contratadas

La Crónica de Hoy 2026