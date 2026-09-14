¿Sigue bloqueada Avenida Tláhuac? Actualización del bloqueo por manifestantes este lunes 14 de septiembre

Cierre parcial de la L12 CIUDAD DE MÉXICO, 12SEPTIEMBRE2026.- Debido al cierre parcial en las estaciones de Tláhuac a Lomas Estrella por trabajos de mantenimiento en la línea 12 del Metro el gobierno capitalino habilitó autobuses s RTP gratuitos para apoyar en la movilidad a los usuarios. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Padres de familia se están manifestando en la intersección entre avenida Tláhuac y avenida de Las Torres, empeorando el flujo vial en Iztapalapa.

¿Por qué bloquean la Avenida Tláhuac?

El bloqueo se da por parte de padres de familia debido al rechazo por reubicar a los alumnos del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) de San Lorenzo, Tezonco a Lomas de San Lorenzo, siendo esta ubiación “un lugar no apto para los niños” declaró una madre de familia. La reubicación se da luego del cierre del CENDI por trabajos de mantenimiento.

¿Por qué hay tanto tráfico en Avenida Tláhuac?

El servicio Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ha colapsado luego del cierre del tramo de Tláhuac a Lomas Estrella. Esto debido a trabajos de mantenimiento y el cierre parcial de la Línea 12 del Metro. Aquí te contamos cuando reabre totalmente la L12.

Además, usuarios han reportado retrasos de hasta una hora y que las unidades enviadas a cubrir los traslados resultan insuficientes por la alta demanda.

Sumando a los problemas, está la ausencia de un carril exclusivo para el tránsito de los camiones, por lo que quedan atorados en el tráfico.

Rutas alternativas sugeridas para evitar el caos vial en Av. Tláhuac

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIALCDMX), recomienda como rutas alternativas tomar Canal de Chalco y Calzada Ermita Iztapalapa.